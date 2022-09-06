Зенитчики "приземлили" российский вертолет и уничтожили 5 из 6 крылатых ракет

Во вторник Воздушные силы сбили российский вертолет Ка-52 и пять из шести крылатых ракет Х-101, выпущенных из Каспия.

Источник: пресс-служба Воздушных сил ВСУ

Детали: 6 сентября около 8.00 утра на юге и востоке страны подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил уничтожили пять из шести крылатых ракет Х-101, выпущенных из самолетов Ту-95МС из района Каспийского моря.

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По данным воздушного командования "Південь", четыре ракеты были сбиты над Николаевщиной.

Кроме того, во вторник подразделением зенитных ракетных войск Воздушных сил, уничтожен ударный вертолет российских оккупантов Ка-52 "Аллигатор".