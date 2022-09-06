Зенитчики "приземлили" российский вертолет и уничтожили 5 из 6 крылатых ракет

Во вторник Воздушные силы сбили российский вертолет Ка-52 и пять из шести крылатых ракет Х-101, выпущенных из Каспия.

Источник: пресс-служба Воздушных сил ВСУ

Детали: 6 сентября около 8.00 утра на юге и востоке страны подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил уничтожили пять из шести крылатых ракет Х-101, выпущенных из самолетов Ту-95МС из района Каспийского моря.

По данным воздушного командования "Південь", четыре ракеты были сбиты над Николаевщиной.

Кроме того, во вторник подразделением зенитных ракетных войск Воздушных сил, уничтожен ударный вертолет российских оккупантов Ка-52 "Аллигатор".