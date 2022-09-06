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Россия покупает артиллерийские снаряды у КНДР – разведка США

"Европейская правда"Вторник, 6 сентября 2022, 09:56

По данным американской разведки, Россия покупает миллионы артиллерийских снарядов и ракеты малой дальности в Северной Корее.

Об этом сообщило американское издание The New York Times, пишет "Европейская правда".

О закупке боеприпасов у КНДР стало известно через несколько дней после того, как Россия получила первые партии беспилотников иранского производства.

Решение России обратиться к Ирану, а теперь и к Северной Корее - признак того, что санкции и экспортный контроль, введенные США и Европой, мешают Москве получать припасы для армии, заявили представители американского правительства.

Соединенные Штаты предоставили мало подробностей относительно рассекреченных разведывательных данных о точном вооружении, сроках или размере партии, заказанной в КНДР. Официальный представитель США заявил, что кроме ракет малой дальности и артиллерийских снарядов Россия попытается закупить дополнительное северокорейское оборудование в будущем.

"Кремль должен быть встревожен тем, что ему вообще приходится покупать что-то в Северной Корее", - прокомментировал Мейсон Кларк, возглавляющий российскую группу в Институте изучения войны.

И Иран, и Северная Корея в значительной степени отрезаны от международной торговли из-за американских и международных санкций, а это означает, что ни одной из стран нечего терять, заключая соглашения с Россией.

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Любое соглашение о закупке оружия у Северной Кореи является нарушением резолюций ООН, направленных на запрет распространения оружия из Пхеньяна.

Неназванный официальный представитель США заявил, что новое соглашение с Северной Кореей свидетельствует об отчаянии Москвы.

Фредерик В. Каган, военный эксперт Американского института предпринимательства, сказал, что обращение к Северной Корее является признаком того, что Россия, похоже, не может производить простейшую технику, необходимую для ведения войны.

В августе Владимир Путин отправил письмо лидеру КНДР, заявляя, что хочет углубления отношений.

Украина разорвала дипломатические отношения с Северной Кореей после того, как Пхеньян признал "независимость" оккупированных Россией территорий.

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Темы: РосcияКНДРоружиеСША
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