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Агент разведки РФ получил 12 лет тюрьмы за сбор данных о складах БК – ОГП

"Украинская правда"Вторник, 6 сентября 2022, 10:47
Агент разведки РФ получил 12 лет тюрьмы за сбор данных о складах БК – ОГП
Задержание, фото с сайта ОГП

Суд признал виновным в госизмене и приговорил к 12 годам тюрьмы жителя Умани, который передавал российской разведке данные об украинских складах с боеприпасами на Черкасчине.

Источник: сайт Службы безопасности Украины и сайт Офиса генерального прокурора

Детали: Представители российского ГРУ завербовали украинца во время поездки в РФ в 2018 году. Его основной задачей был сбор информации о складах БК и режиме их охраны.

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В частности, в апреле-июле 2021 года он за денежное вознаграждение собирал сведения с грифом секретности "Тайно" о воинской части ВСУ в Черкасской области, в которой хранились артиллерийские боеприпасы. Для выполнения указаний России житель Умани пытался "в темную" привлечь украинского военнослужащего.

В качестве аванса он получил от представителя российской разведки 13 тысяч гривен аванса, а в будущем рассчитывал получить еще 2 тысячи долларов США после передачи секретной информации.

 

Правоохранители задержали мужчину во время спецоперации СБУ в Черкасской области в июле 2021 года на попытке получить секретную информацию о складах с боеприпасами. Суд признал его виновным в государственной измене и назначил наказание в виде 12 лет тюрьмы.

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Темы: Черкасская областьвойнаОфис генпрокурораСБУ
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