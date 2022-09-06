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Официальная социология РФ убеждает, что 70% россиян до сих пор поддерживают войну с Украиной

Ирина БалачукВторник, 6 сентября 2022, 11:50
Российские солдаты. Фото Минобороны РФ

На протяжении полугода в среднем 70% россиян все еще поддерживают войну России против Украины.

Источник: результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения  

Дословно ВЦИОМ: "На протяжении полугода мониторинга общественная поддержка решения о проведении специальной военной операции на Украине остается стабильно высокой и находится в диапазоне 70-73%.

В ходе августовских опросов в среднем 70% россиян сообщали, что скорее поддерживают данное решение, 18% скорее не поддерживают, еще 12% затруднялись с ответом".

Детали: Мнение россиян о целях войны также не изменилось: в августе в среднем 39% считали, что главная цель так называемой "специальной военной операции" – защитить Россию, разоружить Украину и не дать разместить военные базы НАТО на ее территории.

Каждый пятый россиянин считает, что цель войны заключается в защите населения Донбасса – так называемых псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР".

17% россиян считают, что цель войны изменение политического курса Украины, очищение ее от нацистов, а еще 7% полагают, что "спецоперация" нацелена на то, чтобы оккупировать Украину и присоединить ее к России.

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Уровень общественного протестного потенциала с апреля 2022 года не превышает 12%, тогда как в начале текущего года он находился в коридоре значений 18-21%.

Уровень личных протестных настроений с марта 2022 года также остается стабильно низким – о готовности принять участие в массовых акциях протеста, если таковые состоятся, заявляли только 11% россиян (в феврале 2022 года таких было 18%).

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Темы: Росcиявойнасоциология
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