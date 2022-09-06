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Мариуполь: оккупанты планируют на сентябрь мобилизацию – советник мэра

Ирина БалачукВторник, 6 сентября 2022, 12:53
Уничтоженные россиянами дома в Мариуполе. Фото с Telegram Андрющенко

Во временно оккупированных Мариуполе и Мариупольском районе российские захватчики в течение сентября планируют провести мобилизацию.

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Прямая речь Андрющенко: "Ориентировочно в 20 числах сентября Мариуполь и район ожидает первая волна мобилизации".

Детали: Он рассказал, что в последний день августа в Мангуше прошло заседание гауляйтеров. Оккупанты Донецкой области дали указание срочно восстановить военный учет в Мариупольском районе.

По словам Андрющенко, это означает, что, по крайней мере, бывший Мангушский район уже ждет официальная мобилизация в течение сентября.

Такое же указание, по информации советника мэра, получили оккупанты и по Мариуполю, но его исполнение отложили на 2 недели.

Андрющенко призвал мужчин мобилизационного возраста как можно быстрее эвакуироваться, чтобы не превратить себя в пушечное мясо.

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Темы: Мариупольоккупациямобилизация
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