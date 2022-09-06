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После мощного взрыва Энергодар обесточен – мэр

Станислав ПогориловВторник, 6 сентября 2022, 13:10
После мощного взрыва Энергодар обесточен – мэр
Фото: ГУР

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что после мощного взрыва в городе исчезли свет и водоснабжение.

Источник: Орлов в Telegram, российские пропагандистские информагентства "ТАСС", "РИА "Новости"

Прямая речь Орлова: "Сегодня в 12:20 жители Энергодара сообщили, что в городе раздался мощный взрыв. После чего в Энергодаре одновременно исчезли свет и водоснабжение".

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Детали: Он добавил, что обстоятельства происшествия выясняются.

Российские пропагандисты также подтвердили, что город обесточен, винят в этом ВСУ. Оккупанты говорят, что повреждена линия электропередачи в районе ЗАЭС.

Что предшествовало: По данным разведки, жители Энергодара в последнее время пытаются покинуть город и уехать на подконтрольную Украине территорию, поскольку боятся, что ситуация на ЗАЭС станет неконтролируемой.

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Темы: Запорожская областьЗАЭСоккупация
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