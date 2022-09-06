ОВА: на Херсонщине новые взрывы - Вооруженные силы "минусуют" технику и БК россиян
Вторник, 6 сентября 2022, 13:13
Представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук рассказал о новых взрывах в Херсонской области, было несколько попаданий по составам и технике российских оккупантов.
Источник: Братчук в Telegram
Прямая речь Братчука: "Ночью попадания в районе Чернобаевки по позициям русни.
Голая Пристань – тоже попадание по позициям".
Детали: По словам спикера ОВА, было попадание в базирование российской техники в районе Новой Каховки и по скоплению техники в Каховском районе.
А в районе Томиной Балки Вооруженные силы "прекратили" БК оккупантов.
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