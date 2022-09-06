ОВА: на Херсонщине новые взрывы - Вооруженные силы "минусуют" технику и БК россиян

Представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук рассказал о новых взрывах в Херсонской области, было несколько попаданий по составам и технике российских оккупантов.

Источник: Братчук в Telegram

Прямая речь Братчука: "Ночью попадания в районе Чернобаевки по позициям русни.

Голая Пристань – тоже попадание по позициям".

Детали: По словам спикера ОВА, было попадание в базирование российской техники в районе Новой Каховки и по скоплению техники в Каховском районе.

А в районе Томиной Балки Вооруженные силы "прекратили" БК оккупантов.