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ОВА: на Херсонщине новые взрывы - Вооруженные силы "минусуют" технику и БК россиян

Роман ПетренкоВторник, 6 сентября 2022, 13:13
фото иллюстративный взрыв в новой каховке 11 июля

Представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук рассказал о новых взрывах в Херсонской области, было несколько попаданий по составам и технике российских оккупантов.

Источник: Братчук в Telegram

Прямая речь Братчука: "Ночью попадания в районе Чернобаевки по позициям русни.

Голая Пристань – тоже попадание по позициям".

Детали: По словам спикера ОВА, было попадание в базирование российской техники в районе Новой Каховки и по скоплению техники в Каховском районе.

А в районе Томиной Балки Вооруженные силы "прекратили" БК оккупантов.

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Темы: Херсонская областьобстрелвойнаРосcия
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