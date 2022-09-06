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Шольц отказался давать танки Украине – СМИ

"Европейская правда"Вторник, 6 сентября 2022, 13:25
Шольц отказался давать танки Украине – СМИ
ОЛАФ ШОЛЬЦ. ФОТО ИЗ FACEBOOK

Канцлер Германии Олаф Шольц отклонил просьбу украинского премьера Дениса Шмыгаля о поставках дополнительного тяжелого вооружения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", немецкому изданию Welt стало известно из украинских правительственных кругов.

Речь шла, в частности, о поставке немецкой промышленностью самых современных танков Leopard 2.

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Основанием для этого было предложение от оружейной группы Krauss-Maffei Wegmann (KMW) от 8 апреля относительно прямой поставки в Украину. На тот момент компания уже договорилась о поставке в Украину 100 танков Leopard 2A7, включая запчасти и учебные блоки для солдат, на общую сумму 1,55 млрд евро. Потому первые танки могли быть доставлены через 36 месяцев после заключения контракта.

Однако Шольц не пообещал такие поставки, а скорее остался "общим и неконкретным" в разговоре со Шмыгалем. Канцлер не изъявил "совершенно никакого желания" изменить свою негативную позицию по поставкам танков, сообщил источник издания.

В ответ на запрос Welt в правительстве Шольца сообщили, что не перестают поддерживать Украину как в военном, так и в политическом, финансовом и гуманитарном планах.

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"Мы просим вас с пониманием отнестись к тому, что мы, как правило, не сообщаем о конфиденциальных обсуждениях", - сказала представитель ведомства канцлера.

Напомним, Шмигаль перед визитом в Германию призвал федеральное правительство поставлять украинским военным боевые танки, чтобы отбивать российских нападающих.

В ходе визита в Берлин он поговорил о поставках оружия Украине и с президентом Германии.

Темы: войнаГерманияоружие
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