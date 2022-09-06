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СМИ показали спутниковые снимки уничтоженного понтонного моста через Ингулец

Роман ПетренкоВторник, 6 сентября 2022, 14:21
СМИ показали спутниковые снимки уничтоженного понтонного моста через Ингулец
все фото - схемы

Спутник Planet Labs зафиксировал уничтоженный понтонный мост в районе села Дарьевка Херсонской области, который российские оккупанты использовали для пересечения реки Ингулец.

Источник: "Схемы"

Детали: На спутниковых снимках за 5 сентября заметны значительные повреждения самого Дарьевского моста, рядом с которым оккупанты построили понтонную переправу. Об успешных операциях ВСУ на южном направлении, в том числе, об уничтожении этой переправы накануне сообщило оперативное командование "Юг".

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На спутниковом снимке Planet Labs кроме разрушенного рядом понтонного и поврежденного Дарьевского мостов можно увидеть повреждение здания у речного причала, где с начала полномасштабного вторжения России стоит неидентифицированное судно.

 

Приблизительно в 250 метрах от переправы спутник также зафиксировал скопление российской военной техники и большое количество окопов.

 

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Темы: Херсонская областьобстрелвойна
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