СМИ показали спутниковые снимки уничтоженного понтонного моста через Ингулец

Спутник Planet Labs зафиксировал уничтоженный понтонный мост в районе села Дарьевка Херсонской области, который российские оккупанты использовали для пересечения реки Ингулец.

Источник: "Схемы"

Детали: На спутниковых снимках за 5 сентября заметны значительные повреждения самого Дарьевского моста, рядом с которым оккупанты построили понтонную переправу. Об успешных операциях ВСУ на южном направлении, в том числе, об уничтожении этой переправы накануне сообщило оперативное командование "Юг".

На спутниковом снимке Planet Labs кроме разрушенного рядом понтонного и поврежденного Дарьевского мостов можно увидеть повреждение здания у речного причала, где с начала полномасштабного вторжения России стоит неидентифицированное судно.

Приблизительно в 250 метрах от переправы спутник также зафиксировал скопление российской военной техники и большое количество окопов.