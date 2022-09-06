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Абсолютное большинство европейцев – за поддержку Украины и уменьшение зависимости от российского газа

"Европейская правда"Вторник, 6 сентября 2022, 14:43

Большинство европейцев на июнь-июль 2022 года выступали за продолжение поддержки Украины и уменьшение зависимости от российских энергоносителей.

Как сообщает "Европейская правда", такими оказались результаты исследования общественного мнения Eurobarometer, которое проводилось в июне-июле 2022 года.

Абсолютное большинство выступают в поддержку Украины в связи с нападением РФ. 92% поддерживают гуманитарную помощь, 90% - предоставление убежища украинцам, которые выезжают за границу из-за войны, 78% - экономические санкции против российских элит и бизнеса.

68% респондентов поддерживают финансирование из европейского бюджета военной помощи для Украины.

57% опрошенных удовлетворены тем, как отреагировали на российскую агрессию против Украины на уровне ЕС, на уровне национальных правительств – 55%.

86-87% респондентов соглашаются с тем, что странам ЕС нужно больше инвестировать в возобновляемые источники энергии и уменьшать зависимость от российского газа. 78% говорят, что изменили свои привычки для более экономного использования энергоресурсов или планируют это сделать.

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