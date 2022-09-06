В Киеве снова ухудшился воздух
Вторник, 6 сентября 2022, 15:49
В Киеве из-за пожаров в области снова наблюдается ухудшение качества воздуха.
Детали: Власти сообщили, что в Киеве второй день подряд ухудшилось качество воздуха.
Специалисты советуют держать закрытые окна, ограничить пребывание на открытом воздухе и пить много воды.
Также в КГГА добавили, что если у людей есть воздухоочиститель, то следует включить его на максимум.
Согласно данным сервиса IQAir, качество воздуха в Киеве "умеренное".
Напомним: 5 сентября в украинской столице зафиксирован самый высокий показатель загрязнения воздуха среди всех городов мира.
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