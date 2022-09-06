Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве снова ухудшился воздух

Роман ПетренкоВторник, 6 сентября 2022, 15:49
фото кгга

В Киеве из-за пожаров в области снова наблюдается ухудшение качества воздуха.

Источник: КМДА, IQAir

Детали: Власти сообщили, что в Киеве второй день подряд ухудшилось качество воздуха.

Специалисты советуют держать закрытые окна, ограничить пребывание на открытом воздухе и пить много воды.

Также в КГГА добавили, что если у людей есть воздухоочиститель, то следует включить его на максимум.

Согласно данным сервиса IQAir, качество воздуха в Киеве "умеренное".

 

Напомним: 5 сентября в украинской столице зафиксирован самый высокий показатель загрязнения воздуха среди всех городов мира.

ВИДЕО ДНЯ
Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: КиевпогодаКГГА
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Идет жестокое противостояние почти по всей линии фронта, но ВСУ абсолютные молодцы – Зеленский

ВСУ освободили на юге новые населенные пункты – Гуменюк

фото"Вместе мы переживем этот шторм": Трасс произнесла первую речь в должности премьера Британии

Белый дом: Признание России спонсором терроризма может навредить Украине

Сын Портнова выехал из Украины как волонтер и не вернулся – "Схемы"

Верховный Суд окончательно запретил партию Шария

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

Киев
Силовики вычислили убийцу одесского ресторатора в Киеве в 2017 году
В "Киеве Цифровом" создали 3D-выставку разбитой техники россиян, которую показывали на Крещатике
В Киеве в понедельник самый грязный воздух в мире
Последние новости
04:44
Россияне пытались давить на голову МАГАТЭ во время подготовки отчета о ЗАЭС — Кислица
03:50
Байден рассчитывает на сотрудничество с Трасс в поддержке Украины
02:47
Белый дом: У нас нет подтверждений о покупке оружия Россией у КНДР
01:59
ВСУ сбили российский Су-25
01:09
Харьков: Был ракетный удар от россиян, загорелось здание
00:45
Сумщина: Россияне выпустили 140 различных боеприпасов, обстреляли семь громад
00:01
"Шахтер" разгромил немецкий "Лейпциг" в первом туре группового этапа ЛЧ
23:52
Зеленский отреагировал на отчет МАГАТЭ о ЗАЭС: миссия нуждается в более широком мандате
23:35
Идет жестокое противостояние почти по всей линии фронта, но ВСУ абсолютные молодцы – Зеленский
23:17
Европа – не место для прогулок убийц и тех, кто их поддерживает – Зеленский о запрете виз для россиян
Все новости...