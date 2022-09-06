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В школах Киевской области полиция изъяла более 300 взрывоопасных предметов

Вторник, 6 сентября 2022, 16:25
В школах Киевской области полиция изъяла более 300 взрывоопасных предметов
Дмитрий Каракуркчи. фото Армия Inform

Накануне учебного года в школах Киевской области полиция изъяла более 300 взрывоопасных предметов.

Источник: замначальника Управления взрывотехнической службы Национальной полиции Дмитрий Каракуркчи во время брифинга в Military Media Center 6 сентября

Детали: По словам представителя полиции, перед учебным годом подразделения взрывотехнической службы осуществляли осмотр всех школ и учебных заведений, которые находились на временно оккупированных территориях, а также в ближайшей местности, относительно наличия взрывоопасных предметов.

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По результатам обзоров сделан вывод, что некоторые граждане проносят в школы остатки снарядов с мест боев с целью создать определенный музей или чтобы использовать как учебные примеры в рамках военной подготовки. Каракуркчи подчеркнул, что это неприемлемо.

Прямая речь: "Только на территории Киевского региона было изъято более 300 взрывоопасных предметов при проверке школ. Следует предупредить еще раз администрацию учебных заведений, а также всех детей и родителей, что не стоит нести такие предметы на территорию учебных заведений".

Темы: Киевская областьвойнаобразованиеполиция
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