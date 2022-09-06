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МАГАТЭ подтвердило, что Россия разместила на ЗАЭС технику и военных

"Европейская правда"Вторник, 6 сентября 2022, 17:55

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) во вторник обнародовало отчет о радиационной безопасности в Украине, где, в частности, поделилось данными о визите миссии на Запорожскую атомную электростанцию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на отчет МАГАТЭ.

Участники миссии подтвердили, что Россия разместила "военный персонал, транспортные средства и оборудование в разных местах Запорожской АЭС, в том числе несколько военных грузовиков на первом этаже турбинных залов в энергоблоках 1 и 2".

Также миссия МАГАТЭ зафиксировала присутствие экспертной группы "Росатома", которая, как заявила им российская сторона, "дает советы по ядерной безопасности, защищенности и действиям руководству ЗАЭС".

Російська військова техніка, помічена на території ЗАЕС експертами МАГАТЕ
Российская военная техника, замеченная на территории ЗАЭС экспертами МАГАТЭ
Фото: МАГАТЭ

"МАГАТЭ считает, что присутствие старшего технического персонала "Росатома" может привести к вмешательству в нормальную работу операционного руководства и создать потенциальные трения в процессе принятия решений", – отмечается в отчете.

Также упоминается, что присутствие россиян на ЗАЭС оказало негативное влияние на украинский персонал станции, находящийся в "чрезвычайно стрессовых условиях".

В своих рекомендациях МАГАТЭ призывает к немедленному прекращению любых обстрелов станции во избежание дальнейших повреждений, для чего требуется "согласие всех соответствующих сторон". При этом не указывается, кто именно производит обстрелы.

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Также специалисты призывают вывезти с территории ЗАЭС "все транспортные средства, которые могут вмешиваться в работу систем безопасности и оборудования", а также создать надлежащие рабочие условия для персонала.

Отдельная рекомендация касается "немедленного создания зоны ядерной защиты" вокруг Запорожской АЭС, в чем МАГАТЭ готова помочь.

"Ситуация в Украине беспрецедентна. Впервые вооруженный конфликт идет на территории крупной ядерной установки", - подчеркивается в выводах отчета, где отмечается угроза потенциального ядерного конфликта.

Напомним, утром 1 сентября миссия МАГАТЭ отправилась из Запорожья на АЭС во временно оккупированном Россией Энергодаре, несмотря на сообщение об интенсивном обстреле города. После этого генеральный директор организации Рафаэль Гросси подтвердил, что на Запорожской атомной электростанции останется двое ее представителей.

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Темы: ЗАЭСМАГАТЭРосcия
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