Россияне ударили по Харьковщине ракетами С-300: есть раненые и разрушения
Вторник, 6 сентября 2022, 18:07
Российские войска ракетами С-300 нанесли удар по пгт Печенеги в Харьковской области. Ранены несколько человек, а дома получили "существенные разрушения".
Источник: печенежский поселковый голова Александр Гусаров в Telegram
Детали: По его словам, это произошло во вторник в 12:00.
Среди раненых жителей - подросток, который ехал на велосипеде по улице, мужчина, который ремонтировал крышу своего дома, и находившиеся дома люди, получившие осколочные ранения стеклом.
Как сообщает Гусаров, также есть существенные разрушения частного сектора, в многоквартирных домах провреждены крыши, окна и двери.