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Россияне ударили по Харьковщине ракетами С-300: есть раненые и разрушения

Евгений КизиловВторник, 6 сентября 2022, 18:07
Выстрел ракетой С-300, Getty Images

Российские войска ракетами С-300 нанесли удар по пгт Печенеги в Харьковской области. Ранены несколько человек, а дома получили "существенные разрушения".

Источник: печенежский поселковый голова Александр Гусаров в Telegram

Детали: По его словам, это произошло во вторник в 12:00.

 
Пгт Печенеги на карте

Среди раненых жителей - подросток, который ехал на велосипеде по улице, мужчина, который ремонтировал крышу своего дома, и находившиеся дома люди, получившие осколочные ранения стеклом.

 
Фото с места попадания
источник: телеграм-канал гусарова

Как сообщает Гусаров, также есть существенные разрушения частного сектора, в многоквартирных домах провреждены крыши, окна и двери.

 
Фото с места попадания
источник: телеграм-канал гусарова

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Темы: войнаХарьковская областьжертвы
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