Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне ударили по Харьковщине ракетами С-300: есть раненые и разрушения

Евгений КизиловВторник, 6 сентября 2022, 18:07
Россияне ударили по Харьковщине ракетами С-300: есть раненые и разрушения
Выстрел ракетой С-300, Getty Images

Российские войска ракетами С-300 нанесли удар по пгт Печенеги в Харьковской области. Ранены несколько человек, а дома получили "существенные разрушения".

Источник: печенежский поселковый голова Александр Гусаров в Telegram

Детали: По его словам, это произошло во вторник в 12:00.

Реклама:
 
Пгт Печенеги на карте

Среди раненых жителей - подросток, который ехал на велосипеде по улице, мужчина, который ремонтировал крышу своего дома, и находившиеся дома люди, получившие осколочные ранения стеклом.

 
Фото с места попадания
источник: телеграм-канал гусарова

Как сообщает Гусаров, также есть существенные разрушения частного сектора, в многоквартирных домах провреждены крыши, окна и двери.

 
Фото с места попадания
источник: телеграм-канал гусарова

ВИДЕО ДНЯ
Темы: войнаХарьковская областьжертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Все новости...
война
Пилот Кузьминов, который перевез в Украину Ми-8, призывает россиян следовать его примеру
В Курской области заявили об атаке беспилотников: начался пожар
На оккупированном Запорожье произошли взрывы в кафе, где отдыхали офицеры РФ – мэр Мелитополя
Последние новости
15:13
Украина и Молдова синхронизируют е-очередь на границе для упрощения транзита грузов
15:12
Украинский ПЕН объявил перечень лучших книг 2023 года
15:09
"Леса Украины" в 2023 году удвоили свою прибыль, достигнув 3 миллиардов
15:05
видеоПерцовым газом в глаза пограничнику: задержан буковинец, прорывавшийся в Румынию
14:46
Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки
14:40
Украинцы в этом году купили почти 200 тысяч подержанных иномарок: какие модели самые популярные
14:26
В России двое молодых поэтов получили сроки колонии за стихи против войны в Украине
14:13
РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP
14:06
Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики
13:54
На левом берегу Херсонщины оккупанты пытаются восстановить наблюдательные пункты, снова атакуют с самолетов
Все новости...
Реклама: