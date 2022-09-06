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Законопроект о НАБУ, обеспокоевший G7, исчез из повестки дня парламента

"Европейская правда"Вторник, 6 сентября 2022, 21:05

Законопроект №7654 по поводу изменений в закон о Национальном антикоррупционном бюро, который раскритиковали послы G7 и антикоррупционные организации, исчез с повестки дня Верховной рады.

Об этом заявил депутат Ярослав Железняк из фракции "Голос", пишет "Европейская правда".

"Как и ожидалось, скандальный законопроект #7654 об искажении конкурса НАБУ исчез с повестки дня ближайшего пленарного заседания. Думаю и вообще исчезнет", - написал он в Telegram-канале.

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Издание LIGA.net сообщает, что собеседник в руководстве фракции "Слуга народа" подтвердил информацию Железняка. "Думаю, что мы отложим (законопроект, - ред.) совсем", - сказал он.

6 сентября в Раду внесли законопроект №8003, запрещающий участвовать в конкурсе лицам, которые после введения военного положения выезжали за границу "в личных целях" и находились там совокупно более 21 дня.

Новый законопроект парламент намерен рассмотреть на этой неделе, сообщил один из руководителей "Слуги народа". Причем документ планируется принять сразу за основу и в целом.

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Напомним, послы государств "Группы семи" в понедельник выразили обеспокоенность законопроектом №7654, который отменяет требование к директору Национального антикоррупционного бюро не сотрудничать с политическими партиями или быть их членом.

Законопроект №7654 подготовил депутат от "Слуги народа" Андрей Клочко. Он сам является фигурантом дела НАБУ после того, как журналисты-расследователи в прошлом году обнаружили у его матери-пенсионерки земельные участки, имение, квартиру и автомобиль Tesla.

Проект закона поддержали минимально необходимые 14 из 27 депутатов комитета Рады.

Проведение прозрачного конкурса на назначение главы НАБУ является одним из требований Европейского Союза на пути к членству Украины. 1 июля президент Владимир Зеленский заявил, что конкурс на руководителя антикоррупционного бюро будет объявлен "в ближайшее время".

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Темы: НАБУзаконодательствоВерховная Рада
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