Европа – не место для прогулок убийц и тех, кто их поддерживает – Зеленский о запрете виз для россиян

Президент Владимир Зеленский считает туризм по Европе для россиян недопустим и призвал ЕС поддержать визовые ограничения для граждан России.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Совершенно недопустимо, что европейской территорией могут пользоваться для туризма или для шопинга те, кто у себя дома, в России, не только поддерживает раскол и издевательство над Европой, но и работает на них.

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И должны помнить: кроме моральной стороны вопроса, это также вопрос элементарной безопасности. Уже не раз Россия направляла киллеров в Европу под видом обычных туристов.

На шпиль в Солсбери, немецкие улицы и склады с оружием в Чехии они уже насмотрелись. Хватит. Европа – не место для прогулок убийц и тех, кто их поддерживает.

Надо продемонстрировать гражданам государства-террориста, что они несут моральную ответственность за агрессию своего государства против Украины и Европы".

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Детали: Зеленский поблагодарил президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляен и всех европейских лидеров, которые поддерживают визовые ограничения для граждан России.

Напомним: