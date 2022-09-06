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Европа – не место для прогулок убийц и тех, кто их поддерживает – Зеленский о запрете виз для россиян

Алена МазуренкоВторник, 6 сентября 2022, 23:17
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский считает туризм по Европе для россиян недопустим и призвал ЕС поддержать визовые ограничения для граждан России.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Совершенно недопустимо, что европейской территорией могут пользоваться для туризма или для шопинга те, кто у себя дома, в России, не только поддерживает раскол и издевательство над Европой, но и работает на них.

И должны помнить: кроме моральной стороны вопроса, это также вопрос элементарной безопасности. Уже не раз Россия направляла киллеров в Европу под видом обычных туристов.

На шпиль в Солсбери, немецкие улицы и склады с оружием в Чехии они уже насмотрелись. Хватит. Европа – не место для прогулок убийц и тех, кто их поддерживает.

Надо продемонстрировать гражданам государства-террориста, что они несут моральную ответственность за агрессию своего государства против Украины и Европы".

Детали: Зеленский поблагодарил президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляен и всех европейских лидеров, которые поддерживают визовые ограничения для граждан России.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним:

  • По итогам обсуждения 31 августа министры иностранных дел ЕС решили полностью приостановить соглашение об упрощении визового режима с РФ и поручили Еврокомиссии подумать, что делать с миллионами действующих виз россиян.
  • 6 сентября Европейская комиссия официально выступила с предложением полностью приостановить действие Соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией.

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Темы: ЕвропавизыРосcияЗеленский
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