Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Европа – не место для прогулок убийц и тех, кто их поддерживает – Зеленский о запрете виз для россиян

Алена МазуренкоВторник, 6 сентября 2022, 23:17
Европа – не место для прогулок убийц и тех, кто их поддерживает – Зеленский о запрете виз для россиян
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский считает туризм по Европе для россиян недопустим и призвал ЕС поддержать визовые ограничения для граждан России.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Совершенно недопустимо, что европейской территорией могут пользоваться для туризма или для шопинга те, кто у себя дома, в России, не только поддерживает раскол и издевательство над Европой, но и работает на них.

Реклама:

И должны помнить: кроме моральной стороны вопроса, это также вопрос элементарной безопасности. Уже не раз Россия направляла киллеров в Европу под видом обычных туристов.

На шпиль в Солсбери, немецкие улицы и склады с оружием в Чехии они уже насмотрелись. Хватит. Европа – не место для прогулок убийц и тех, кто их поддерживает.

Надо продемонстрировать гражданам государства-террориста, что они несут моральную ответственность за агрессию своего государства против Украины и Европы".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Зеленский поблагодарил президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляен и всех европейских лидеров, которые поддерживают визовые ограничения для граждан России.

Напомним:

  • По итогам обсуждения 31 августа министры иностранных дел ЕС решили полностью приостановить соглашение об упрощении визового режима с РФ и поручили Еврокомиссии подумать, что делать с миллионами действующих виз россиян.
  • 6 сентября Европейская комиссия официально выступила с предложением полностью приостановить действие Соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией.

Темы: ЕвропавизыРосcияЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Все новости...
Европа
5 стран Европы хотят продлить запрет на импорт зерна из Украины
Цены на газ в Европе упали на 20%: уменьшился риск забастовок в Австралии
Здания евроинститутов подсветили сине-желтыми цветами ко Дню независимости Украины
Последние новости
15:13
Украина и Молдова синхронизируют е-очередь на границе для упрощения транзита грузов
15:12
Украинский ПЕН объявил перечень лучших книг 2023 года
15:09
"Леса Украины" в 2023 году удвоили свою прибыль, достигнув 3 миллиардов
15:05
видеоПерцовым газом в глаза пограничнику: задержан буковинец, прорывавшийся в Румынию
14:46
Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки
14:40
Украинцы в этом году купили почти 200 тысяч подержанных иномарок: какие модели самые популярные
14:26
В России двое молодых поэтов получили сроки колонии за стихи против войны в Украине
14:13
РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP
14:06
Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики
13:54
На левом берегу Херсонщины оккупанты пытаются восстановить наблюдательные пункты, снова атакуют с самолетов
Все новости...
Реклама: