Сумщина: Россияне выпустили 140 различных боеприпасов, обстреляли семь громад
За день россияне обстреляли семь громад Сумщины, выпустив 140 мин и снарядов и произведя около 70 выстрелов из стрелкового оружия.
Источник: глава ОВА Сумщины Дмитрий Живицкий
Детали: В частности, был артобстрел из САУ по окрестностям сел Мануховка (Новослободская громада) и Атинское (Белопольская громада). Всего 40 прилетов.
Кроме того, по Новослободской громаде утром было 20 прилетов из артиллерии, повреждена высоковольтная подстанция.
Миропольская громада. 28 минометных прилетов.
10 приходов из артиллерии и 16 прилетов - из миномета было в Белопольской громаде.
Шалыгинская громада. Россияне открыли огонь из минометов, 20 прилетов.
Середино-будская громада, 6 прилетов из миномета.
В Зноб-Новгородской громаде был обстрел из крупнокалиберного пулемета, около 30 выстрелов.
В Эсманской громаде россияне открыли огонь из стрелкового оружия, около 40 выстрелов.