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Сумщина: Россияне выпустили 140 различных боеприпасов, обстреляли семь громад

Анастасия КалатурСреда, 7 сентября 2022, 00:45
ФОТО: GETTY

За день россияне обстреляли семь громад Сумщины, выпустив 140 мин и снарядов и произведя около 70 выстрелов из стрелкового оружия.

Источник: глава ОВА Сумщины Дмитрий Живицкий

Детали: В частности, был артобстрел из САУ по окрестностям сел Мануховка (Новослободская громада) и Атинское (Белопольская громада). Всего 40 прилетов.

Кроме того, по Новослободской громаде утром было 20 прилетов из артиллерии, повреждена высоковольтная подстанция.

Миропольская громада. 28 минометных прилетов.

10 приходов из артиллерии и 16 прилетов - из миномета было в Белопольской громаде.

Шалыгинская громада. Россияне открыли огонь из минометов, 20 прилетов.

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Середино-будская громада, 6 прилетов из миномета.

В Зноб-Новгородской громаде был обстрел из крупнокалиберного пулемета, около 30 выстрелов.

В Эсманской громаде россияне открыли огонь из стрелкового оружия, около 40 выстрелов.

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Темы: Сумская областьвойнаРосcия
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