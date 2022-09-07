Харьков: Был ракетный удар от россиян, загорелось здание

Россияне снова ударили по Харькову, есть прилет по Немышлянскому району – там горят несколько авто и производственное здание.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов

Дословно: "В половину первого ночи ракетный удар по Харькову. Пока известно о прилетах в Немышлянском районе. По предварительной информации там горят несколько авто и производственное здание.

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Еще несколько мест возможных прилетов проверяют спасатели. О жертвах или пострадавших на данную минуту информации нет".