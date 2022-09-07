ВСУ сбили российский Су-25 — ОК "Юг"

Украинские военные сбили российский Су-25 на юге.

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "Пытаясь удержать занимаемые рубежи, враг еще раз применил тактику авиационных ударов в направлении Белогорки, Костромки, Сухого Ставка, Безымянного. За что и щедро уплатил штурмовиком. Су-25 точно досрочно приземлен нашими зенитно-ракетными подразделениями".

Детали: Подтвержденные потери россиян составляют:

83 военнослужащих

5 танков

12 гаубиц "Мста-Б" и "Мста-С"

3 пушки "Гиацинт-Б"

3 единицы авто-бронетехники

3 склада боеприпасов в Голой Пристани, Томиной Балке и Снегиревке.

Кроме того, в Николаевском районе сбит беспилотник "Орлан-10".