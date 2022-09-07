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ВСУ сбили российский Су-25 — ОК "Юг"

Анастасия КалатурСреда, 7 сентября 2022, 01:59
фото: getty

Украинские военные сбили российский Су-25 на юге.

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "Пытаясь удержать занимаемые рубежи, враг еще раз применил тактику авиационных ударов в направлении Белогорки, Костромки, Сухого Ставка, Безымянного. За что и щедро уплатил штурмовиком. Су-25 точно досрочно приземлен нашими зенитно-ракетными подразделениями".

Детали: Подтвержденные потери россиян составляют:

  • 83 военнослужащих
  • 5 танков
  • 12 гаубиц "Мста-Б" и "Мста-С"
  • 3 пушки "Гиацинт-Б"
  • 3 единицы авто-бронетехники
  • 3 склада боеприпасов в Голой Пристани, Томиной Балке и Снегиревке.

Кроме того, в Николаевском районе сбит беспилотник "Орлан-10".

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Темы: войнаРосcия
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