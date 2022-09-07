ВСУ сбили российский Су-25 — ОК "Юг"
Среда, 7 сентября 2022, 01:59
Украинские военные сбили российский Су-25 на юге.
Источник: ОК "Юг"
Дословно: "Пытаясь удержать занимаемые рубежи, враг еще раз применил тактику авиационных ударов в направлении Белогорки, Костромки, Сухого Ставка, Безымянного. За что и щедро уплатил штурмовиком. Су-25 точно досрочно приземлен нашими зенитно-ракетными подразделениями".
Детали: Подтвержденные потери россиян составляют:
- 83 военнослужащих
- 5 танков
- 12 гаубиц "Мста-Б" и "Мста-С"
- 3 пушки "Гиацинт-Б"
- 3 единицы авто-бронетехники
- 3 склада боеприпасов в Голой Пристани, Томиной Балке и Снегиревке.
Кроме того, в Николаевском районе сбит беспилотник "Орлан-10".
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