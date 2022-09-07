ISW: Путин может воспользоваться отчетом МАГАТЭ о ЗАЭС и запустить процесс, аналогичный "Минску"

Президент РФ Владимир Путин может попытаться воспользоваться отчетом МАГАТЭ по ситуации на ЗАЭС и создать процесс, аналогичный Минским соглашениям.

Источник: американский Институт исследования войны (ISW)

Детали: Как отмечается, несколько зашифрованный язык отчета МАГАТЭ отражает тот факт, что Украина остается оператором ЗАЭС и стороной, ответственной за ее безопасную эксплуатацию и соблюдение норм международного права МАГАТЭ. МАГАТЭ не может напрямую взаимодействовать с Россией по эксплуатации станции, не признав по крайней мере молчаливо, что Россия имеет право на консультации.

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ISW пишет, что Путин может попытаться использовать условия, которые он создал на ЗАЭС, для создания параллельной международной структуры, подрывающей суверенные права Украины на гораздо большую территорию Украины, которую сейчас оккупируют российские войска.

Напомним:

6 сентября МАГАТЭ обнародовало отчет о радиационной безопасности в Украине, где, в частности, поделилось данными о визите миссии на ЗАЭС.

Члены миссии подтвердили, что Россия разместила военный персонал, транспортные средства и оборудование в разных местах Запорожской АЭС, в том числе несколько военных грузовиков на первом этаже турбинных залов в энергоблоках 1 и 2. Также МАГАТЭ зафиксировало присутствие экспертной группы "Росатома".