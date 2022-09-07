Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ISW: Путин может воспользоваться отчетом МАГАТЭ о ЗАЭС и запустить процесс, аналогичный "Минску"

Анастасия КалатурСреда, 7 сентября 2022, 06:30
ФОТО: GETTY

Президент РФ Владимир Путин может попытаться воспользоваться отчетом МАГАТЭ по ситуации на ЗАЭС и создать процесс, аналогичный Минским соглашениям.

Источник: американский Институт исследования войны (ISW)

Детали: Как отмечается, несколько зашифрованный язык отчета МАГАТЭ отражает тот факт, что Украина остается оператором ЗАЭС и стороной, ответственной за ее безопасную эксплуатацию и соблюдение норм международного права МАГАТЭ. МАГАТЭ не может напрямую взаимодействовать с Россией по эксплуатации станции, не признав по крайней мере молчаливо, что Россия имеет право на консультации.

ISW пишет, что Путин может попытаться использовать условия, которые он создал на ЗАЭС, для создания параллельной международной структуры, подрывающей суверенные права Украины на гораздо большую территорию Украины, которую сейчас оккупируют российские войска.

Напомним:

  • 6 сентября МАГАТЭ обнародовало отчет о радиационной безопасности в Украине, где, в частности, поделилось данными о визите миссии на ЗАЭС.
  • Члены миссии подтвердили, что Россия разместила военный персонал, транспортные средства и оборудование в разных местах Запорожской АЭС, в том числе несколько военных грузовиков на первом этаже турбинных залов в энергоблоках 1 и 2. Также МАГАТЭ зафиксировало присутствие экспертной группы "Росатома".

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: ПутинМАГАТЭРосcия
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Зеленский назначил новых руководителей СБУ в нескольких областях

Скандальное ДТП с Трухиным: нардепу вручили подозрение во взяткем

Эрдоган обвинил Запад в провоцировании РФ и заявил, что Украине поставляют хлам, а не оружие

БЭБ говорит, что группа олигарха не уплатила налоги на 100 миллионов. По данным ЭП – это Фирташ

Генштаб подтвердил, что базы в Крыму обстреляли украинскими ракетами

Военный учет для женщин отложили на год - Маляр

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

ВСУ сбили российский Су-25 — ОК "Юг"
Сводка Генштаба: Потери личного состава в задействованных Россией ЧВК превысили 40%
В Мариуполе ночью гремели взрывы и был "дружеский огонь" – советник мэра
Защитники Украины сбили еще один российский вертолет над Херсонщиной
Последние новости
20:46
Отсутствуют части тела и есть следы пыток: РФ вернула тело британца Пола Юри
20:26
ЕС хочет взыскать с энергетических компаний налог за сверхприбыли
20:16
Качиньский: У Польши есть только два союзника – Украина и Британия
20:10
видео"Это украинское небо": десантники приземлили российский ударный вертолет Ми-24
20:01
Верещук возглавит штаб по восстановлению деоккупированных территорий
19:53
Во Львове для переселенцев отремонтируют бывшее медучреждение
19:52
КРАИЛ аннулировало лицензию 1xBet из-за связи с РФ
19:48
Правительство Нидерландов разрешило Гааге покупать газ у дочки "Газпрома", несмотря на санкции ЕС
19:48
Чешская финансовая группа PPF ушла из РФ, продав банковский бизнес
19:37
Угорщина хоче зменшити залежність від російських енергоносіїв – президентка
Все новости...