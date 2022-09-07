В результате обстрела в Славянске разрушены подъезд дома и школа
В ночь на 7 сентября город Славянск в Донецкой области подвергся очередному вражескому удару, повреждена школа и жилой дом, под завалами могут быть люди.
Источник: начальник военной администрации города Вадим Лях, Славянская ВГА
Прямая речь Ляха: "Одно из попаданий произошло в микрорайоне Черевковка. Пострадала школа №4. К счастью, обошлось без жертв.
А вот вторым попаданием в доме №43 на улице Торской полностью разрушен один из подъездов. Взрывной волной повреждены и соседние здания".
Детали: По информации руководителя общины, под завалами могут быть люди.
Ведутся спасательные работы.
Количество пострадавших пока неизвестно.
Также пострадал микрорайон Химик. На улице Донской повреждены многоэтажные дома, а также школа №9. В зданиях выбило стекла. Оборвались воздушные электрические сети.