В результате обстрела в Славянске разрушены подъезд дома и школа

В ночь на 7 сентября город Славянск в Донецкой области подвергся очередному вражескому удару, повреждена школа и жилой дом, под завалами могут быть люди.

Источник: начальник военной администрации города Вадим Лях, Славянская ВГА

Прямая речь Ляха: "Одно из попаданий произошло в микрорайоне Черевковка. Пострадала школа №4. К счастью, обошлось без жертв.

А вот вторым попаданием в доме №43 на улице Торской полностью разрушен один из подъездов. Взрывной волной повреждены и соседние здания".

Детали: По информации руководителя общины, под завалами могут быть люди.

Ведутся спасательные работы.

Количество пострадавших пока неизвестно.

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Также пострадал микрорайон Химик. На улице Донской повреждены многоэтажные дома, а также школа №9. В зданиях выбило стекла. Оборвались воздушные электрические сети.