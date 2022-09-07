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ВСУ уничтожили за сутки 460 оккупантов, количество убитых достигло 50 610 военных РФ - Генштаб

Станислав ПогориловСреда, 7 сентября 2022, 09:08
Фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали 460 российских захватчиков, а с начала агрессии количество убитых оккупантов достигло 50 610 человек.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

Таким образом, общие боевые потери оккупантов с 24.02 по 7.09 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 50 610 (+460) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 2097 (+20) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 4520 (+36) ед,
  • артиллерийских систем – 1194 (+15) ед,
  • РСЗО – 300 (+4) ед,
  • средств ПВО - 156 (+0) ед,
  • самолетов – 237 (+1) ед,
  • вертолетов – 208 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 880 (+4),
  • крылатых ракет - 214 (+5),
  • кораблей/катеров - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3320 (+15) ед,
  • специальной техники – 109 (+0).

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Темы: войнаУкраинаРосcия
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