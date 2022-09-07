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Россия с 24 февраля ничего не потеряла – Путин

Ирина БалачукСреда, 7 сентября 2022, 10:43
Владимир Путин. Фото kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что с начала войны в Украине РФ не потеряла ничего.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на выступление Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке 7 сентября

Прямая речь Путина: "Уверен, что с 24 февраля РФ ничего не потеряла, но главное приобретение – это укрепление суверенитета.

Россия – суверенное государство, мы всегда будем защищать свои национальные интересы, проводя самостоятельную политику".

Детали: Президент страны-агрессора также добавил, что Россия "до конца исполнит долг по защите Донбасса", "укрепится внешне и внутренне".

Кроме того, Путин уверен, что Россию изолировать невозможно, поскольку "страна, используя свои естественные конкурентные преимущества, продолжит наращивать свой транспортный потенциал, расширять сеть автомобильных и железных дорог, строить новые подходы к морским терминалам и увеличивать их мощность".

Он убеждает, что Россия полностью способна обеспечить себя природными ресурсами.

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По словам Путина, существенную роль в этом играет Дальневосточный федеральный округ, поскольку он является важнейшим поставщиком как на внутренний рынок, так и для зарубежных партнеров нефти, природного газа, угля, металлов, леса и водных биоресурсов.

При этом президент России считает, что Запад "во имя пресловутого единения" бросает в топку все.

Прямая речь Путина: "Достигнутый уровень промышленного развития Европы, качество жизни людей, социально-экономическая стабильность – все это бросается в топку санкционной печи, расходуется по указке из Вашингтона во имя пресловутого евроатлантического единства, а по факту приносится в жертву ради сохранения диктатуры Соединенных Штатов в мировых делах".

Детали: По словам президента страны-агрессора, весной многие иностранные корпорации объявляли об уходе из России, а сегодня "одно за другим закрываются производства и рабочие места в самой Европе".

Путин уверен, что одна из причин этого – "разрыв деловых связей с Россией", мол, "власти ЕС лишают европейские предприятия эгергоресурсов, сырья, рынков сбыта".

Он также обвинил США в том, что они подорвали основы мирового экономического порядка. И добавил, что "Запад стремится сохранить выгодный ему мировой порядок по выдуманным им правилам".

Для справки: Восточный экономический форум проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.

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Темы: ПутинРосcиявойнамир
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