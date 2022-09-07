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В МИД отреагировали на ситуацию с венгерским учебником с пропагандой о войне в Украине

Среда, 7 сентября 2022, 10:48

Министерство иностранных дел Украины требует скорейшего исправления ложной информации в венгерском учебнике с антиукраинской пропагандой.

Об этом в комментарии "Европейской правде" заявил спикер МИД Олег Николенко.

"МИД Украины известно о ситуации с учебником географии для восьмого класса в Венгрии", - сказал он.

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По его словам, вчера украинские дипломаты провели встречу в венгерском внешнеполитическом ведомстве, во время которой отметили неприемлемость подачи недостоверных и искаженных фактов об Украине.

"Требуем скорейшего исправления ложной информации в учебнике", - заявил Николенко.

Напомним, в Венгрии государственный центр разработал учебник географии для 8-го класса, переполненный антиукраинской пропагандой и лживыми фактами, способный "запрограммировать" школьников на враждебное отношение к Украине.

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В учебнике венгерских школьников убеждают, что в Украине идет гражданская война, к которой Россия наверняка не причастна.

Текст сопровождается рисунком, на котором Украину разрывают российский медведь и мужчины в символике США и Евросоюза. Школьников при этом спрашивают: "Кому (из них) должна принадлежать Украина?"

Подробнее об учебнике читайте в статье: Школьная пропаганда Виктора Орбана. Как Венгрия воспитывает поколение, враждебное к Украине

Темы: МИДпропагандаВенгрия
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