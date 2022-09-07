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Путин убеждает, что "действовал зеркально", когда напал на Украину

Ирина БалачукСреда, 7 сентября 2022, 11:27
Владимир Путин. Фото kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ, начав войну в Украине, ответила зеркально действиям противника.

Источник: российское пропагандистское издание "RT" со ссылкой на выступление Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке 7 сентября

Прямая речь Путина: "Россия после многократных попыток решить этот вопрос мирным путём приняла решение ответить так же зеркально, как действовал наш потенциальный противник – вооружённым путём".

Детали: Он добавил, что сделал это "сознательно", а все действия России "направлены на помощь людям, которые проживают в Донбассе".

Путин уверен, что "в конечном итоге это приведёт к укреплению страны (России – ред.) и изнутри, и её внешнеполитических позиций".

Предыстория:

  • Россия напала на Украину 24 февраля. Целями так называемой "спецоперации" Путин называл мифическую "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины, которая якобы собиралась напасть на Россию.

  

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Темы: ПутинРосcиявойна
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