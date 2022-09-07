Путин убеждает, что "действовал зеркально", когда напал на Украину

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ, начав войну в Украине, ответила зеркально действиям противника.

Источник: российское пропагандистское издание "RT" со ссылкой на выступление Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке 7 сентября

Прямая речь Путина: "Россия после многократных попыток решить этот вопрос мирным путём приняла решение ответить так же зеркально, как действовал наш потенциальный противник – вооружённым путём".

Детали: Он добавил, что сделал это "сознательно", а все действия России "направлены на помощь людям, которые проживают в Донбассе".



Путин уверен, что "в конечном итоге это приведёт к укреплению страны (России – ред.) и изнутри, и её внешнеполитических позиций".

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