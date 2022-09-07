Россия все чаще применяет в войне устаревшее советское вооружение – спикер ПС ВСУ

Российские войска все чаще используют устаревшее советское вооружение в войне против Украины: ракеты Х-22 и Х-59, а также комплексы С-300, потому что запасы РФ немного "просели".

Источник: спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона 7 сентября

Прямая речь: "Мы видим такую ​​тенденцию, что враг все чаще применяет устаревшее советское вооружение. Если вчерашние сутки – Х-101 ракеты летели, то это уже редкость, потому что Х-101 очень дорогие ракеты, более 5 миллионов долларов или 6, а может, и больше. Это самые технологичные ракеты, которые Россия против нас использует.

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Часто применяются ракеты советского производства: Х-22, Х-59. А также и комплексы С-300, предназначенные для сбивания воздушных целей, используются для ударов по наземным целям. Правда, дальность этого комплекса – 75 км, поэтому противник имеет ограниченный ресурс в дальности его применения.

Но это говорит о том, что враг уже экономит ресурсы, которые потратил на войну в Украине. По разным данным, все же у противника немного просел тот запас".

Детали: Игнат напомнил информацию, что Россия обращается за беспилотниками к Ирану, а за снарядами для артиллерии – к Северной Корее.

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"Понятно, что не все так хорошо в их военно-промышленном комплексе", – считает он.

В то же время, подчеркнул Игнат, Украина ожидает поставок западного оружия – немецких комплексов IRIS-T и норвежских комплексов NASAMS, которые смогут усилить систему противовоздушной обороны (ПВО) Украины.