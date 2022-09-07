Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия все чаще применяет в войне устаревшее советское вооружение – спикер ПС ВСУ

Елена РощинаСреда, 7 сентября 2022, 11:33
Юрий Игнат, фото с Армия Infrom

Российские войска все чаще используют устаревшее советское вооружение в войне против Украины: ракеты Х-22 и Х-59, а также комплексы С-300, потому что запасы РФ немного "просели".

Источник: спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона 7 сентября

Прямая речь: "Мы видим такую ​​тенденцию, что враг все чаще применяет устаревшее советское вооружение. Если вчерашние сутки – Х-101 ракеты летели, то это уже редкость, потому что Х-101 очень дорогие ракеты, более 5 миллионов долларов или 6, а может, и больше. Это самые технологичные ракеты, которые Россия против нас использует.

Часто применяются ракеты советского производства: Х-22, Х-59. А также и комплексы С-300, предназначенные для сбивания воздушных целей, используются для ударов по наземным целям. Правда, дальность этого комплекса – 75 км, поэтому противник имеет ограниченный ресурс в дальности его применения.

Но это говорит о том, что враг уже экономит ресурсы, которые потратил на войну в Украине. По разным данным, все же у противника немного просел тот запас".

Детали: Игнат напомнил информацию, что Россия обращается за беспилотниками к Ирану, а за снарядами для артиллерии – к Северной Корее.

"Понятно, что не все так хорошо в их военно-промышленном комплексе", – считает он.

ВИДЕО ДНЯ

В то же время, подчеркнул Игнат, Украина ожидает поставок западного оружия – немецких комплексов IRIS-T и норвежских комплексов NASAMS, которые смогут усилить систему противовоздушной обороны (ПВО) Украины.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: войнаРосcияоружие
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

видеоСНБО ввел санкции против 600 руководителей России

Есть хорошие новости из Харьковщины, но пока не время называть отвоеванные населенные пункты – Зеленский

Отсутствующие части тела и следы пыток: РФ вернула тело британца Пола Юри

Зеленский назначил новых руководителей СБУ в нескольких областях

Скандальное ДТП с Трухиным: нардепу вручили подозрение во взяткем

Эрдоган обвинил Запад в провоцировании РФ и заявил, что Украине поставляют хлам, а не оружие

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

война
Обстрел Славянска: под завалами многоэтажки остаются трое людей
Кулеба призвал мир поддержать создание спецтрибунала для России
"Княжеские" пехотинцы "с огоньком" уничтожили вражеский танк
Последние новости
01:25
Из Испании отправился самолет с военной помощью для Украины
00:37
Мэр: россияне нанесли ракетные удары по Харькову, в одном из районов – сильный пожар
00:23
Зеленский об экспорте зерна: "В отличие от России мы не делаем расистского разделения мира"
23:57
Миссия ООН в ближайшие дни прибудет в Оленевку, где убили украинских военнопленных
23:51
Бюджет-2023: Зеленский сообщил, что на оборону направят триллион гривен
23:35
Россия, несмотря на санкции, экспортирует свои нефтепродукты в ЕС – СМИ
23:26
В оккупированном Мелитополе подорвали штаб "единой России", который готовил псевдореферендум
23:12
Экономические новости 7 сентября: Путин ищет причины подорвать "зерновое соглашение"
23:05
Зеленский лишил гражданства 4 контрабандистов: имеют российские и румынские паспорта
22:40
фотоНовые iPhone 14 от Apple: Pro версия лишилась "челки"
Все новости...