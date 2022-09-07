Из-за наступления Украины Россия столкнулась с дилеммой – разведка Британии

На фоне наступления Украины на юге российские командиры столкнулись с дилеммой: разворачивать оперативные резервы для поддержки своего наступления на Донбассе или защищать от украинских сил на юге.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии в среду, сообщает "Европейская правда".

"За последние сутки тяжелые бои шли на трех фронтах: на севере под Харьковом, на востоке на Донбассе и на юге в Херсонской области. Планируемые основные усилия России, вероятно, связаны с наступлением на Бахмут на Донбассе, но командиры сталкиваются с дилеммой: или развертывать оперативные резервы для поддержки этого наступления, или защищаться от наступления Украины на юге", - говорится в обзоре.

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В британской разведке считают, что многочисленные одновременные угрозы, разбросанные на 500 км, проверят способность России координировать оперативный план и перераспределять ресурсы между несколькими группировками сил.

При этом, как утверждается, в начале войны неспособность России сделать это была одной из основных причин плохой работы ее вооруженных сил.

Представитель министерства обороны США бригадный генерал Пэт Райдер во вторник подтвердил, что украинские силы вернули контроль над несколькими селами возле Херсона.

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По данным СМИ, администрация президента США Джо Байдена в последние два месяца помогала украинским военным подготовиться к контрнаступлению на юге, удовлетворяя их конкретные запросы на военную помощь.