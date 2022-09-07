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Россия перенесла миссию на Луну

Валентина РоманенкоСреда, 7 сентября 2022, 13:21
Россия перенесла миссию на Луну
"Луна-25" фото ТАСС

Запуск первой в истории современной России миссии к Луне "Луна-25" перенесен на 2023 год.

Источник: гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов, которого цитирует РИА "Новости"

Детали: "К сожалению", - сказал Борисов, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в кулуарах Восточного экономического форума 7 сентября во Владивостоке.

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Запуск аппарата "Луна-25" с космодрома Восточный переносился неоднократно. Последний раз сообщалось, что он должен был состояться до конца 2022 года.

Главной задачей миссии заявляется "отработка базовых технологий мягкой посадки в околополярной области и проведение контактных исследований заданного района южного полюса Луны".

Темы: космосРосcия
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