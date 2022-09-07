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В Днепре накрыли фабрику контрафактных сигарет: фигурируют налоговики и чиновники

"Украинская правда"Среда, 7 сентября 2022, 14:06
В Днепре накрыли фабрику контрафактных сигарет: фигурируют налоговики и чиновники
фото ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований в Днепре прекратили деятельность подпольной фабрики, которая производила контрафактные сигареты в промышленных масштабах.

Источник: пресс-служба ГБР, собеседник УП в правоохранительных органах

Дословно: "Криминалитет, действовавший в тесной связке с отдельными представителями руководства правоохранительных и налоговых органов региона, распространял готовую продукцией по всей Украине. Но география поставок контрафакта охватывала также и другие страны, в частности товар контрабандой доставлялся в страны ЕС".

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Детали: Отмечается, что "предприятие" обнаружили в рамках проведения комплексной операции по прекращению незаконной деятельности преступных группировок, действующих под прикрытием чиновников, работников правоохранительных и налоговых органов.

Фабрика работала в арендованном помещении, принадлежащем семье бывшего заместителя председателя Днепропетровской облгосадминистрации (по данным источника УП, речь идет о родственнике Геннадия Корбана -ред.). Это помещение на бумаге было передано в пользование коммунальному предприятию Днепра, которое и оплачивало аренду из средств местного бюджета.

Производственные мощности выпускали "подделки" всемирно известных брендов сигарет. Только одна линия фабрики выпускала 4 тысячи сигарет в минуту, отмечают в бюро.

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Сообщается, что в ходе обысков в производственных и офисных помещениях правоохранители изъяли печати и документацию о финансово-хозяйственной деятельности субъектов, вовлеченных в противоправную схему производства и сбыта продукции, легализацию полученных доходов, черновые записи, компьютерную технику.

Кроме этого, силовики нашли более 172 тыс. евро, 140 тыс. долларов и около 500 тыс. грн, а также готовую к отправке партию в 60 тысяч пачек сигарет.

Следственные действия продолжаются. Документируется причастность к сделкам представителей налоговой службы и правоохранительных органов.

Позже бизнесмен Геннадий Корбан прокомментировал ситуацию "Украинской правде".

Он заявил, что это – "откровенно сфальсифицированные обвинения".

Прямая речь: "Я никогда не имел ничего общего с табачной отраслью — тем более, с подпольным производством сигарет. Еще глупее выглядит "причастность" какого-то моего родственника к этой безумной истории. Я раньше уже говорил — и ничего не изменилось — в Днепре остаются только мои родители, которым более 80-ти. И их возраст, по вполне объективным причинам, просто делает невозможным причастность к ведению такого "бизнеса".

Темы: ДнепрГБР
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