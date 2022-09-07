Десантники подстрелили два российских штурмовика Су-25
Среда, 7 сентября 2022, 15:08
Украинские воины-десантники сбили два российских штурмовика Су-25 "Грач" с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла".
Детали: 7 сентября в одном из районов выполнения задач подразделения противовоздушной обороны 25 отдельной воздушно-десантной Сечеславской бригады и 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ успешно сбили два российских штурмовика Су-25 "Грач".
Дословно: "Бронированные самолеты оккупантов были навсегда приземлены расчетами ПЗРК "Игла". На видео зафиксирована боевая работа зенитчиков 80 бригады ДШВ ВСУ".
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