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Десантники подстрелили два российских штурмовика Су-25

Валентина РоманенкоСреда, 7 сентября 2022, 15:08
Десантники подстрелили два российских штурмовика Су-25
Су-25. иллюстрация ДШВ

Украинские воины-десантники сбили два российских штурмовика Су-25 "Грач" с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла".

Детали: 7 сентября в одном из районов выполнения задач подразделения противовоздушной обороны 25 отдельной воздушно-десантной Сечеславской бригады и 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ успешно сбили два российских штурмовика Су-25 "Грач".

Дословно: "Бронированные самолеты оккупантов были навсегда приземлены расчетами ПЗРК "Игла". На видео зафиксирована боевая работа зенитчиков 80 бригады ДШВ ВСУ".

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Темы: война
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