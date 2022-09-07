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На юге Украины оккупанты усилили облавы на гражданских

Валентина РоманенкоСреда, 7 сентября 2022, 15:36
Фото с оккупированной Херсонщины

Из-за успехов украинского подполья оккупанты усилили "контрдиверсионные" меры в больших городах юга в поисках партизан, людей призывают быть осмотрительными.

Источник: "Центр национального сопротивления"

Детали: По данным ЦНС, в городах увеличилось количество обысков и проверок общественного и частного транспорта. Люди также останавливаются на улицах для проверки телефонов и личных данных.

Чтобы не вызывать подозрений у оккупантов рекомендовано заранее подготовить телефон и другую технику. В частности, удалить все обсуждения политических вопросов, боевых действий, осуждение политики Путина и России, фото военной техники, разрушений, скриншоты.

Дословно: "Позаботьтесь, чтобы в телефонной книге не было контактов, вызывающих подозрение: например "Катя волонтер", "Саша ВСУ", позывных ваших друзей, если таковые есть.

Напомним, на сайте Центра национального сопротивления есть подробная инструкция по вашим действиям при задержании оккупантами. Также по ссылке можно прочесть указания на случай, если вас взяли в плен.

ЦНС в очередной раз отмечает целесообразность эвакуации с временно оккупированных территорий на время боевых действий. Не становитесь живым щитом для врага".

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Темы: оккупациявойна
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