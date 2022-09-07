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Эрдоган обвинил Запад в провоцировании РФ и заявил, что Украине поставляют хлам, а не оружие

"Европейская правда"Среда, 7 сентября 2022, 17:49

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган завил, что Запад проводит в отношении России "политику, основанную на провокациях".

Об этом он заявил на пресс-конференции со своим сербским коллегой Александром Вучичем в Белграде, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

"Могу четко сказать, что не нахожу отношение Запада (к России) правильным. Потому что есть Запад, который проводит политику, основанную на провокациях", — заявил Эрдоган.

Турецкий президент также заявил, что Запад отправляет Украине оружейный "хлам", пишет Hurriyet.

Он добавил, что война не закончится "в ближайшее время": "Я говорю тем, кто недооценивает Россию, что вы поступаете неправильно. Россию нельзя недооценивать".

Президент Турции также подтвердил взвешенную политику Анкары в отношении России и Украины, направленную на разрешение кризиса.

Он заявил, что ни Россия, ни Украина не являются победителями в этой войне, но есть много проигравших. "Россия отключила природный газ, цены выросли в Европе. Все размышляют об этом. Почему не думали об этом раньше?", — сказал президент.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее ЕвроПравда писала о том, как Путин через Эрдогана пытается навязать Украине переговоры.

Подробный анализ "зерновых договоренностей" читайте в статье ЕвроПравды.

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Темы: ЭрдоганРосcия
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