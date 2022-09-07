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Контрабандисты обходили санкции через таможню, четырех хотят лишить гражданства - СБУ

Валентина РоманенкоСреда, 7 сентября 2022, 18:37
фото СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц таможенных органов, способствовавших контрабандной деятельности лиц из санкционного списка СНБО. Инициировано прекращение украинского гражданства четырех подсанкционных фигурантов.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Служба безопасности Украины не допустила ужесточения влияния страны-агрессора на постоянное функционирование таможенных органов.

В частности, речь идет о прекращении незаконного сотрудничества должностных лиц таможенных органов с гражданами, вошедшими в санкционный список контрабандистов согласно указу президента Владимира Зеленского от 21.04.2021.

Также СБУ установила, что 3 человека из этого списка имеют российское гражданство, а один человек – румынское. Поэтому СБУ инициировала прекращение у них гражданства Украины".

Детали: Имена подсанкционных лиц спецслужба не называет.

Указано, что по делу под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора у нескольких подсанкционных лиц проведено 23 обыска, в результате которых обнаружено оружие, боевые припасы и взрывчатые вещества.

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Также отмечается, что в настоящее время 24 таможенника, среди которых и служащие руководящего уровня, уже отстранены от занимаемых должностей.

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Темы: СБУСНБОконтрабандасанкции
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