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Защитники отбили 11 атак врага, сбили два Су-25 и российский "аллигатор" – Генштаб

Алена МазуренкоСреда, 7 сентября 2022, 19:29
фото: Генштаб

По состоянию на 18.00 7 сентября украинские защитники отбили 11 атак российских оккупантов, удалось уничтожить два вражеских самолета Су-25 и вертолет Ка-52.

Источник: Генштаб

Дословно: "Противник продолжает сосредоточивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, содержании захваченных районов Херсонской, части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

Постоянно ведет воздушную разведку БПЛА, продолжает принимать меры по улучшению логистического обеспечения своих войск.

В течение текущих суток враг нанес более 8 ракетных и 10 авиационных ударов по объектам на территории Украины".

Детали: В частности, пострадала инфраструктура в районах населенных пунктов Харьков, Циркуны, Большие Проходы, Славянск, Северск, Краматорск, Богоявленка, Константиновка, Дорожнянка, Ольговское, Белогорка, Костромка, Сухой Пруд, Безымянное, Андреевка и Белая Криница.

На Северском, Харьковском, Славянском, Краматорском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском, Запорожском направлениях противник продолжает огневое поражение военных и гражданских объектов. Враг обстреливает украинскую землю из минометов, реактивной и ствольной артиллерии.

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На Южнобужском направлении противник совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения.

Сообщается, что российские оккупационные войска продолжают нарушать все нормы интернационального гуманитарного права. Так, в Купянске Харьковской области захватчики незаконно удерживают около 40 человек местных граждан в местном отделении полиции.

Из частного сектора населённого пункта Казацкое Херсонской области принудительно выселяют местных жителей.

Снова фиксируются случаи размещения вооружения и военной техники во дворах учебных заведений.

Кроме того, оккупанты продолжают нести потери. В Херсонской области, близ Голой Пристани, только за прошедшие сутки в результате огневого поражения потери противника составили около 70 человек, более половины из них - убитыми.

Вблизи населенного пункта Таврийск уничтожены 2 самоходные артиллерийские установки "Акация", еще две - повреждены, потери живой силы уточняются.

Также стало известно, что один из действующих на Херсонском направлении артиллерийских дивизионов противника потерял до 60% личного состава и техники и считается небоеспособным. Из-за усложнения логистики в подразделениях врага нехватка топлива и боеприпасов.

Украинским защитникам удалось успешно отразить атаки российских оккупантов в районах н.п. Питомник, Русские Тишки, Григоровка, Зайцево, Майорск, Николаевка Вторая, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Долина и Опросное.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла более 14 ударов по опорным пунктам и местам сосредоточения живой силы и техники оккупантов.

Подразделения противовоздушной обороны украинских войск на разных направлениях уничтожили два самолета Су-25, один вертолет Ка-52 и два БпЛА.

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Темы: ГенштабвойнаВооруженные силыоружие
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