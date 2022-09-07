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Французский генерал: Украина может освободить Херсон до зимы

"Европейская правда"Среда, 7 сентября 2022, 22:09
Доминик Тринкван, Фото: www.scoopnest.com

Бывший глава военной миссии Франции при ООН генерал Доминик Тринкван считает, что контрнаступление Украины на юге разворачивается успешно и если не произойдет неожиданных поворотов, украинские силы уже к октябрю могут деоккупировать Херсон.

Как сообщает "Европейская правда", такое заявление Тринкван сделал в интервью телеканалу France 24.

Французский генерал отметил, что Украина методично готовилась к контрнаступлению, что можно увидеть из ее предыдущих действий: уничтожение складов и командных пунктов российских войск посредством дальнобойного оружия, а также деятельности партизанского движения.

"Россияне, похоже, удивлены использованными методами. Разрушение складов боеприпасов и логистических пунктов, прежде всего железной дороги, существенно их пошатнуло. Теперь, если войска, размещенные к западу от Днепра, не будут получать снарядов, они не смогут обороняться. Если они больше не получают запасов, это для некоторых подразделений будет критическим",– отмечает Тринкван.

Он также считает, что многие российские солдаты предпочитают бегство с поля боя, чем сопротивление, поскольку некоторые из них "находятся на поле боя четыре-пять месяцев, не были заменены и, наверное, находятся в плохой форме".

"Сейчас у россиян большая проблема с человеческими ресурсами. Они пытаются набрать много людей, но Путин, не желающий объявлять войну, не может издать указ о мобилизации. Он хочет и дальше производить впечатление, что все идет нормально", - утверждает генерал.

По мнению Тринквана, "к зиме украинцы могут взять под контроль весь правый берег Днепра включительно с городом Херсон": "Не будем забывать, что город быстро был захвачен в результате внезапного нападения в начале марта, но население вообще не в восторге от российской оккупации".

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, 29 августа оперативная группировка "Каховка" сообщила, что украинские защитники уничтожили практически все крупные мосты вблизи Херсона и прорвали первую линию "обороны" российских войск в Херсонской области.

По данным СМИ, администрация президента США Джо Байдена в последние два месяца помогала украинским военным подготовиться к контрнаступлению на юге, удовлетворяя их конкретные запросы на военную помощь.

В последние дни появилось сообщение о деоккупации украинскими силами нескольких населенных пунктов Херсонской области.

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Темы: ХерсондеоккупациявойнаФранция
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