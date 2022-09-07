Бюджет-2023: Зеленский сообщил, что на оборону направят триллион гривен

Президент Владимир Зеленский сообщил, что более триллиона гривен в следующем году будет направлено на сектор безопасности и обороны.

Источник: видеообращение Зеленского в конце 196-го дня вторжения

Прямая речь: "Провел совещание с главой правительства, министром финансов, профильным заместителем руководителя Офиса по проекту бюджета на следующий год. Понятно, что это будет бюджет воюющей страны. Чиновники представят параметры проекта, но я сейчас отмечу некоторые важные пункты – политически важные" пункты.

Первый. Более триллиона гривен в следующем году будет направлено на сектор безопасности и обороны. Это будет приоритет номер один.

Второе. Социальные обязательства должны обеспечиваться в полном объеме...

Третий пункт. Чтобы пройти это время и обеспечить финансовую, социальную стабильность, нужно максимально сократить все некритические расходы государства, все, что не помогает обороне, не помогает экономическому развитию страны, социальному и культурному обеспечению наших людей. Соответственно, правительство должно представить программу сокращения расходов на государственные предприятия, на аппарат, на институции, не отвечающие потребностям этого особого времени. Ожидаю от чиновников предложений".

Детали: Четвертым пунктом Зеленский назвал активизация экономических отношений, а пятым – специальный фонд восстановления, который будет наполняться, в частности, за счет конфискованных российских активов.

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Президент рассчитывает, что проект бюджета будет подан в Верховную Раду в срок.