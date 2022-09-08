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Мэр: россияне нанесли ракетные удары по Харькову, в одном из районов – сильный пожар

Ольга ГлущенкоЧетверг, 8 сентября 2022, 00:37
Мэр: россияне нанесли ракетные удары по Харькову, в одном из районов – сильный пожар
иллюстративное фото обстрелов Харькова, telegram Терехова

Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что около полуночи 8 сентября россияне нанесли ракетные удары по двум районам города.

Источник: городской голова Харькова Игорь Терехов

Прямая речь: "Около 12 ночи ракетные удары по Харькову. Один в Салтовском районе, второй в Холодногорском.

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В первом случае - предварительно по объекту критически важному для нормального жизнеобеспечения города.

В Холодногорском районе - попадание по одному из предприятий Харькова".

Детали: Терехов отметил, что уточняется информация о разрушениях и пострадавших в результате вражеских ударов.

ВИДЕО ДНЯ

В Салтовском районе в месте попадания ракеты произошел сильный пожар.

Темы: Харьковобстрелвойнапожар
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