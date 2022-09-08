Мэр: россияне нанесли ракетные удары по Харькову, в одном из районов – сильный пожар
Четверг, 8 сентября 2022, 00:37
Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что около полуночи 8 сентября россияне нанесли ракетные удары по двум районам города.
Источник: городской голова Харькова Игорь Терехов
Прямая речь: "Около 12 ночи ракетные удары по Харькову. Один в Салтовском районе, второй в Холодногорском.
В первом случае - предварительно по объекту критически важному для нормального жизнеобеспечения города.
В Холодногорском районе - попадание по одному из предприятий Харькова".
Детали: Терехов отметил, что уточняется информация о разрушениях и пострадавших в результате вражеских ударов.
В Салтовском районе в месте попадания ракеты произошел сильный пожар.
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