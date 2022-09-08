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ВСУ уничтожили более сотни захватчиков, вражеские "Грады" и установки С-400 – ОК "Юг"

Ольга ГлущенкоЧетверг, 8 сентября 2022, 01:50
ВСУ уничтожили более сотни захватчиков, вражеские Грады и установки С-400 – ОК Юг
фото: ОК Юг

На юге украинские военные выполнили более 370 огневых задач, уничтожив более 100 оккупантов, вражеские "Грады", установки С-400, другую российскую технику и склады боеприпасов.

Источник: оперативное командование "Юг"

Дословно: "За день враг 6 раз атаковал авиацией наши позиции.

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Из тяжелой ствольной артиллерии обстрелял Марганецкую территориальную общину.

Попал по территории промышленного предприятия, пострадавших среди гражданского населения нет".

Детали: Украинская авиация нанесла 13 ударов по логистическим и управленческим объектам вражеских войск.

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Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 370 огневых задач, в результате чего уничтожено 108 захватчиков, 5 вражеских танков, 3 системы залпового огня "Град", 15 единиц автомобильной бронетехники, 10 гаубиц и орудий тяжелой артиллерии, 2 пусковые установки С-400, радиолокатор наведения С-300 и два склада вражеских боеприпасов в Николаевском районе.

В акватории Черного моря корабельная группировка вражеских сил состоит из более десятка кораблей и катеров. На боевом дежурстве – 2 ракетоносителя в готовности к пуску 16 крылатых ракет "Калибр".

Темы: Вооруженные силывойна
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