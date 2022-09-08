Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Христя Фриланд может стать новым генсеком НАТО – СМИ

"Европейская правда"Четверг, 8 сентября 2022, 08:28
Christina Freeland, AFP via Getty Images

Вице-премьер-министр Канады Христя Фриланд является одним из кандидатов на пост генерального секретаря НАТО.

Об этом сообщает CBC News со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда".

По крайней мере, четыре различных источника – в Оттаве, Вашингтоне и Брюсселе, где находится штаб-квартира НАТО - заявили, что имя Фриланд несколько месяцев обсуждалось в международных кругах по вопросам обороны и безопасности как потенциальной преемницы нынешнего генерального секретаря Йенса Столтенберга.

"Есть несколько очень квалифицированных женщин, которые были бы очень хорошими кандидатами… Кажется, есть определенный импульс для того, чтобы женщина стала следующим (генсеком)", - сказал чиновник НАТО на условиях анонимности.

Сама Фриланд в среду уклонилась от прямого вопроса о своей кандидатуре, вспомнив, что "у нее уже есть две работы" - должности вице-премьера Канады и министра финансов.

Срок полномочий Столтенберга должен был закончиться в этом месяце, но лидеры НАТО, взволнованные после российского вторжения в Украину, продлили этот срок до 2023 года.

Серьезное обсуждение замены Столтенберга продолжалось в начале 2020 года, задолго до окончательного срока действующего генсека. Летом 2021 года американское издание Politico написало, что три бывших президента стран НАТО – Колинда Грабар-Китарович из Хорватии, Даля Грибаускайте из Литвы и Керсти Кальюлайд из Эстонии были среди главных кандидаток.

ВИДЕО ДНЯ

Источники в Брюсселе сообщили, что имя Фриланд появилось осенью прошлого года.

Фриланд глубоко углублена в политику и историю Восточной Европы. Она может свободно говорить на английском, украинском, русском, польском, французском, испанском и итальянском языках.

Вероятно, она будет считаться главной фавориткой в ​​то время, когда Североатлантический альянс пытается удержаться вместе на фоне большой войны в Европе. Ее знание России и внутренней работы Кремля также было бы большим плюсом.

У Фриланд украинское происхождение, она родилась в семье матери-украинки.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в преддверии зимы заявил, что война в Украине входит в критическую фазу, а зима станет испытанием для членов военного Альянса.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: НАТОКанада
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Зеленский подтвердил освобождение Балаклеи

Умерла королева Елизавета II

фото, видеоУкраинские военные публикуют фото и видео из Балаклеи, которая была в оккупации 6 месяцев

Сейм Латвии одобрил отделение Латвийской православной церкви от Московского патриархата

видео, обновлено от 13:41Госсекретарь США Блинкен приехал в Киев и встретился с Зеленским

Корректировщица огня оккупантов, которая вышла под залог, сбежала из Украины

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

НАТО
За прошлую неделю истребители НАТО в Литве 6 раз перехватывали российские самолеты
Экс-генсек НАТО: в интересах США – чтобы война скорее закончилась победой Украины
Президент и министр обороны Латвии призвали НАТО предоставить Украине танки и самолеты
Последние новости
22:04
Новый король Британии взял имя Карла ІІІ
22:01
Байден обсудил с союзниками поддержку Украины
21:49
В Британии новый монарх – король Чарльз
21:44
В Приднестровье люди отказываются подписывать контракты с армией РФ – разведка
21:40
Зеленский подтвердил освобождение Балаклеи
21:32
В Британии объявили 10-дневный траур после смерти Елизаветы II
21:23
ВВП Украины сократился на 37,2% во втором квартале года
21:20
Зеленский отреагировал на смерть Елизаветы II
21:13
Минкульт рекомендует снести три российских имперских памятника в Полтаве
21:11
Украина и Польша договорились о разгрузке пункта пропуска, где бастуют польские водители
Все новости...