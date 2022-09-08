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Христя Фриланд может стать новым генсеком НАТО – СМИ

"Европейская правда"Четверг, 8 сентября 2022, 08:28
Христя Фриланд может стать новым генсеком НАТО – СМИ
Christina Freeland, AFP via Getty Images

Вице-премьер-министр Канады Христя Фриланд является одним из кандидатов на пост генерального секретаря НАТО.

Об этом сообщает CBC News со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда".

По крайней мере, четыре различных источника – в Оттаве, Вашингтоне и Брюсселе, где находится штаб-квартира НАТО - заявили, что имя Фриланд несколько месяцев обсуждалось в международных кругах по вопросам обороны и безопасности как потенциальной преемницы нынешнего генерального секретаря Йенса Столтенберга.

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"Есть несколько очень квалифицированных женщин, которые были бы очень хорошими кандидатами… Кажется, есть определенный импульс для того, чтобы женщина стала следующим (генсеком)", - сказал чиновник НАТО на условиях анонимности.

Сама Фриланд в среду уклонилась от прямого вопроса о своей кандидатуре, вспомнив, что "у нее уже есть две работы" - должности вице-премьера Канады и министра финансов.

Срок полномочий Столтенберга должен был закончиться в этом месяце, но лидеры НАТО, взволнованные после российского вторжения в Украину, продлили этот срок до 2023 года.

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Серьезное обсуждение замены Столтенберга продолжалось в начале 2020 года, задолго до окончательного срока действующего генсека. Летом 2021 года американское издание Politico написало, что три бывших президента стран НАТО – Колинда Грабар-Китарович из Хорватии, Даля Грибаускайте из Литвы и Керсти Кальюлайд из Эстонии были среди главных кандидаток.

Источники в Брюсселе сообщили, что имя Фриланд появилось осенью прошлого года.

Фриланд глубоко углублена в политику и историю Восточной Европы. Она может свободно говорить на английском, украинском, русском, польском, французском, испанском и итальянском языках.

Вероятно, она будет считаться главной фавориткой в ​​то время, когда Североатлантический альянс пытается удержаться вместе на фоне большой войны в Европе. Ее знание России и внутренней работы Кремля также было бы большим плюсом.

У Фриланд украинское происхождение, она родилась в семье матери-украинки.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в преддверии зимы заявил, что война в Украине входит в критическую фазу, а зима станет испытанием для членов военного Альянса.

Темы: НАТОКанада
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