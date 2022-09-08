Байден проведет видеосаммит с союзниками по дальнейшей поддержке Украины – Bloomberg

Президент США Джо Байден в четверг проведет видеоконференцию с союзниками по поводу следующих шагов в поддержку Украины в войне с Россией.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда".

Байден возглавит видеовстречу поздним утром в четверг по вашингтонскому времени. В заседании примут участие лидеры "Группы семи" (G7), НАТО и Европейского Союза. Кто еще присоединится, не сообщается.

Реклама:

Агентство подчеркивает, что схожий видеоформат использовался в первые месяцы войны, и Байден возрождает его с приближением семимесячной отметки военных действий.

Байден стремился сохранить единство в поддержке Украины. Его разговор с лидерами приходится на неделю, когда в Великобритании сменилась власть и премьером стала Лиз Трасс, позиционирующая себя как ястреб в противостоянии с Россией.

Видеоконференция состоится на фоне продолжения наступления Украины на российские войска и подготовки президента РФ ко встрече с главой Китая впервые с момента начала войны в феврале.

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, встреча созданной западными странами группы в так называемом формате Рамштайн состоится 8 сентября в Германии на американской авиабазе Рамштайн.

Ожидается, что в четверг Пентагон объявит о поставках Украине новой партии вооружения на $675 млн.