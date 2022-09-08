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Британская разведка об уничтоженной переправе в Дарьевке: Это был важный маршрут россиян

"Европейская правда"Четверг, 8 сентября 2022, 10:00

Британская разведка заявила, что уничтоженная Вооруженными силами Украины понтонная переправа кафиров вблизи Дарьевского моста на Херсонщине была одним из основных маршрутов между северной и южной группировками российских войск.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии.

Отмечается, что украинские бригады продолжают операцию в Херсонской области.

"Украина, вероятно, уничтожила понтонную переправу в Дарьевке, которую российские стороны привели после серьезного повреждения автомобильного моста" - говорится в обзоре.

Как отмечает британская разведка, переправа в Дарьевке была одним из важнейших маршрутов между южным и северным секторами российского присутствия вдоль Днепра.

"Систематические высокоточные украинские удары уязвимых переправ, вероятно, и дальше будут оказывать давление на российские силы, которые пытаются сдержать украинские атаки: они замедляют способность россиян разворачивать операционные резервы и пополнять материалы с востока" - говорится в обзоре.

Как сообщалось по данным британской разведки, на фоне наступления Украины на юге российские командиры столкнулись с дилеммой: разворачивать оперативные резервы для поддержки своего наступления на Донбассе или защищаться от украинских сил на юге.

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Темы: войнаХерсонская областьразведка
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