Британская разведка об уничтоженной переправе в Дарьевке: Это был важный маршрут россиян

Британская разведка заявила, что уничтоженная Вооруженными силами Украины понтонная переправа кафиров вблизи Дарьевского моста на Херсонщине была одним из основных маршрутов между северной и южной группировками российских войск.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии.

Отмечается, что украинские бригады продолжают операцию в Херсонской области.

"Украина, вероятно, уничтожила понтонную переправу в Дарьевке, которую российские стороны привели после серьезного повреждения автомобильного моста" - говорится в обзоре.

Как отмечает британская разведка, переправа в Дарьевке была одним из важнейших маршрутов между южным и северным секторами российского присутствия вдоль Днепра.

"Систематические высокоточные украинские удары уязвимых переправ, вероятно, и дальше будут оказывать давление на российские силы, которые пытаются сдержать украинские атаки: они замедляют способность россиян разворачивать операционные резервы и пополнять материалы с востока" - говорится в обзоре.

