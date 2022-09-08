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Глава Пентагона объявил о новом пакете оружия для Украины: что в нем

"Европейская правда"Четверг, 8 сентября 2022, 11:58
Глава Пентагона объявил о новом пакете оружия для Украины: что в нем
Ллойд Остин. Фото Getty Images

Президент США Джо Байден одобрил новый пакет помощи США Украине в размере около 675 миллионов долларов.

Об этом сообщил в четверг глава Пентагона Ллойд Остин, открывая встречу в формате "Рамштайн" в Германии, пишет "Европейская правда".

"Вчера президент одобрил новый транш пакета помощи Украине стоимостью $675 млн", – сообщил Остин.

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Новый пакет, по его словам, включает в себя больше высокоточных снарядов GMLRS для HIMARS, 105-мм гаубицы, артиллерийские боеприпасы, противорадиолокационные ракеты HARM, автомобили Humvee, противотанковое оружие, стрелковое оружие и прочее.

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По данным СМИ, Пентагон готовит подробный анализ и разрабатывает план поддержки украинской армии в среднесрочной и долгосрочной перспективе, в том числе по окончании войны с Россией.

Оценка США и первоначальные планы могут быть обсуждены в ходе встречи с коллегами из стран-союзников в Германии в четверг.

Анализ будет включать в себя первоначальное рассмотрение потребностей Украины в модернизированных воздушных силах и вертолетах для поддержки высокомобильных сухопутных сил, сообщили чиновники.

Темы: СШАУкраинавойнаоружие
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