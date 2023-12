Глава Пентагона объявил о новом пакете оружия для Украины: что в нем

Президент США Джо Байден одобрил новый пакет помощи США Украине в размере около 675 миллионов долларов.

Об этом сообщил в четверг глава Пентагона Ллойд Остин, открывая встречу в формате "Рамштайн" в Германии, пишет "Европейская правда".

"Вчера президент одобрил новый транш пакета помощи Украине стоимостью $675 млн", – сообщил Остин.

Новый пакет, по его словам, включает в себя больше высокоточных снарядов GMLRS для HIMARS, 105-мм гаубицы, артиллерийские боеприпасы, противорадиолокационные ракеты HARM, автомобили Humvee, противотанковое оружие, стрелковое оружие и прочее.

The first good news from the #Ramstein 5!

Another tranche of 🇺🇸 security assistance for 🇺🇦 ($675 million) will include howitzers, artillery munitions, Humvees, armored ambulances, anti-tank systems and more.

Thank you to @POTUS @SecDef and the American people.