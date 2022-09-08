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Стали известны детали плана Еврокомиссии по ослаблению последствий энергокризиса

Четверг, 8 сентября 2022, 12:19

Проект законодательства ЕС впервые вводит обязательные цели по сокращению спроса на потребление электроэнергии и устанавливает "предел дохода" для энергетических компаний, получающих сверхдоходы от энергетического кризиса.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в деталях предложения Еврокомиссии, которые видело издание Euractiv.

Ограничение дохода является центральной частью проекта регламента ЕС по чрезвычайным мерам для стабилизации рынка электроэнергии, который, как ожидается, будет обнародован в ближайшие недели Европейской комиссией.

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Он будет обсуждаться на внеочередной встрече министров энергетики ЕС в пятницу.

"Комиссия предлагает лимит в 200 евро/МВт-ч для так называемых "инфрамаржинальных" генераторов электроэнергии", - говорится в предложении относительно возобновляемых источников энергии, ядерной энергии и бурого угля, которые имеют низкие эксплуатационные расходы и больше всего выигрывают от высоких цен на газ.

Производители возобновляемой и ядерной электроэнергии получают "огромные доходы от кризиса. Эти доходы не отражают их производственные затраты. Следовательно, пора для потребителей извлечь выгоду", пояснила накануне президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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"Мы предложим перенаправить эти неожиданные доходы в государства-члены, чтобы [они] могли поддержать уязвимые домохозяйства и уязвимые компании" - добавила она.

Предлагаемое ограничение доходов дополняется беспрецедентными мерами по уменьшению спроса на электроэнергию.

Примерная цель требует от государств-членов ЕС "уменьшить общее потребление электроэнергии" домохозяйствами – например, через информационные кампании или тендеры на "непотребленную энергию". Кроме того, предусмотрена обязательная цель сокращения чистого потребления электроэнергии по крайней мере на 5% в час пик.

В то время как первая цель направлена ​​на широкую общественность, "обязательная цель направлена ​​более конкретно на потребителей, которые могут обеспечить гибкость, предлагая сокращение спроса на почасовой основе", говорится в проекте Комиссии.

Чтобы добиться этого, страны ЕС поощряют рассмотреть "рыночные мероприятия, такие как аукционы или тендерные схемы", которые могут включать "финансовые стимулы или компенсацию участникам рынка", говорится в проекте.

Отмечается, что начальная реакция на эти предложения была положительной.

Как сообщалось, Еврокомиссия предложит государствам членам установить верхний предел цены российского газа, а также ввести другие меры по уменьшению последствий энергетического кризиса.

Темы: Европаэнергетика
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