Стали известны детали плана Еврокомиссии по ослаблению последствий энергокризиса

Проект законодательства ЕС впервые вводит обязательные цели по сокращению спроса на потребление электроэнергии и устанавливает "предел дохода" для энергетических компаний, получающих сверхдоходы от энергетического кризиса.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в деталях предложения Еврокомиссии, которые видело издание Euractiv.

Ограничение дохода является центральной частью проекта регламента ЕС по чрезвычайным мерам для стабилизации рынка электроэнергии, который, как ожидается, будет обнародован в ближайшие недели Европейской комиссией.

Он будет обсуждаться на внеочередной встрече министров энергетики ЕС в пятницу.

"Комиссия предлагает лимит в 200 евро/МВт-ч для так называемых "инфрамаржинальных" генераторов электроэнергии", - говорится в предложении относительно возобновляемых источников энергии, ядерной энергии и бурого угля, которые имеют низкие эксплуатационные расходы и больше всего выигрывают от высоких цен на газ.

Производители возобновляемой и ядерной электроэнергии получают "огромные доходы от кризиса. Эти доходы не отражают их производственные затраты. Следовательно, пора для потребителей извлечь выгоду", пояснила накануне президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы предложим перенаправить эти неожиданные доходы в государства-члены, чтобы [они] могли поддержать уязвимые домохозяйства и уязвимые компании" - добавила она.

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Предлагаемое ограничение доходов дополняется беспрецедентными мерами по уменьшению спроса на электроэнергию.

Примерная цель требует от государств-членов ЕС "уменьшить общее потребление электроэнергии" домохозяйствами – например, через информационные кампании или тендеры на "непотребленную энергию". Кроме того, предусмотрена обязательная цель сокращения чистого потребления электроэнергии по крайней мере на 5% в час пик.

В то время как первая цель направлена ​​на широкую общественность, "обязательная цель направлена ​​более конкретно на потребителей, которые могут обеспечить гибкость, предлагая сокращение спроса на почасовой основе", говорится в проекте Комиссии.

Чтобы добиться этого, страны ЕС поощряют рассмотреть "рыночные мероприятия, такие как аукционы или тендерные схемы", которые могут включать "финансовые стимулы или компенсацию участникам рынка", говорится в проекте.

Отмечается, что начальная реакция на эти предложения была положительной.

Как сообщалось, Еврокомиссия предложит государствам членам установить верхний предел цены российского газа, а также ввести другие меры по уменьшению последствий энергетического кризиса.