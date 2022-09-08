Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Страны Балтии и Польша закроют въезд российским туристам

"Европейская правда"Четверг, 8 сентября 2022, 13:49
иллюстративное фото, Getty Images

Страны Балтии и Польша с 19 сентября вводят жесткие ограничения на въезд для граждан России с шенгенскими туристическими визами, независимо от того, в какой стране они выданы.

Об этом сообщили члены правительства Эстонии на пресс-конференции в четверг, пишет "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

"Вместе с Латвией, Литвой и Польшей мы хотим существенно ограничить въезд граждан России, целью которых является туризм. Сегодня мы вместе с премьер-министрами Латвии, Литвы и Польши сделаем заявление на этот счет. Мы уже оценили это как необходимое". , – заявила премьер-министр Кая Каллас.

Каллас выделила вопросы безопасности как одну из причин введения ограничений на въезд, поскольку Эстония не может контролировать всех прибывающих. Она отметила, что ограничения должны предусматривать исключения для тех, кто посещает членов семьи, диссидентов и обладателей вида на жительство.

Каллас также отметила, что поскольку авиасообщение было приостановлено из-за введенных против России санкций, на пограничные с Россией страны легла очень большая нагрузка.

Глава МИД Эстонии сообщил, что балтийская страна закроет въезд для российских туристов с 19 сентября.

"У Эстонии есть политическая воля, которую мы реализуем в правовом поле. В ночь с 18 на 19 сентября начнет действовать запрет на въезд в Эстонию через шенгенскую внешнюю границу для граждан РФ, независимо от того, какая страна выдала шенгенскую визу", – сказал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

ВИДЕО ДНЯ

Глава МИД Латвии накануне сообщил, что Литва, Латвия и Эстония договорились существенно ограничить въезд россиян, у которых есть действующие шенгенские визы.

Во вторник Европейская комиссия обнародовала пакет проектов решений об изменении визовых правил для граждан РФ. О том, что есть и чего не хватает в планах Евросоюза, читайте в нашей статье.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: БалтияПольшаграницаРосcия
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Зеленский подтвердил освобождение Балаклеи

ВВП Украины сократился на 37,2% во втором квартале года

Умерла королева Елизавета II

фото, видеоУкраинские военные публикуют фото и видео из Балаклеи, которая была в оккупации 6 месяцев

Сейм Латвии одобрил отделение Латвийской православной церкви от Московского патриархата

видео, обновлено от 13:41Госсекретарь США Блинкен приехал в Киев и встретился с Зеленским

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

Балтия
Страны Балтии призвали Германию не поддаваться на газовый шантаж России
Венгерские истребители перехватили российский ИЛ-76
Дуда: Если бы не героическое сопротивление Украины, под угрозой были бы Польша и страны Балтии
Последние новости
02:34
ВСУ нанесли более 270 точных поражений с неба и земли по позициям врага – ОК "Юг"
01:50
Кислица: Россия имеет единственный правильный путь – "сдаться и отойти"
01:04
Захватчики обстреляли общины Сумской области, почти 100 прилетов за сутки
00:40
фотоРоссия позвала на Совбез ООН сербку, которая ездила в "ДНР" и восхищалась нацистом Мильчаковым
23:45
дополненоРоссияне обстреляли Харьков, в области погибла женщина – ОВА
23:38
США поднимут вопросы реформы Совбеза ООН из-за агрессии России
23:34
Кибератака, через которую в сеть попали секретные документы НАТО, была осуществлена на Португалию – СМИ
23:26
План санкций против РФ выполнен на 70% – Ермак
23:18
В США оценили потери Украины во время полномасштабного вторжения России
23:00
Зеленский рассказал о зерне в Азию и Африку: Каждый день приходится опровергать российскую ложь
Все новости...