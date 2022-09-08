Страны Балтии и Польша закроют въезд российским туристам

Страны Балтии и Польша с 19 сентября вводят жесткие ограничения на въезд для граждан России с шенгенскими туристическими визами, независимо от того, в какой стране они выданы.

Об этом сообщили члены правительства Эстонии на пресс-конференции в четверг, пишет "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

"Вместе с Латвией, Литвой и Польшей мы хотим существенно ограничить въезд граждан России, целью которых является туризм. Сегодня мы вместе с премьер-министрами Латвии, Литвы и Польши сделаем заявление на этот счет. Мы уже оценили это как необходимое". , – заявила премьер-министр Кая Каллас.

Каллас выделила вопросы безопасности как одну из причин введения ограничений на въезд, поскольку Эстония не может контролировать всех прибывающих. Она отметила, что ограничения должны предусматривать исключения для тех, кто посещает членов семьи, диссидентов и обладателей вида на жительство.

Каллас также отметила, что поскольку авиасообщение было приостановлено из-за введенных против России санкций, на пограничные с Россией страны легла очень большая нагрузка.

Глава МИД Эстонии сообщил, что балтийская страна закроет въезд для российских туристов с 19 сентября.

"У Эстонии есть политическая воля, которую мы реализуем в правовом поле. В ночь с 18 на 19 сентября начнет действовать запрет на въезд в Эстонию через шенгенскую внешнюю границу для граждан РФ, независимо от того, какая страна выдала шенгенскую визу", – сказал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

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Глава МИД Латвии накануне сообщил, что Литва, Латвия и Эстония договорились существенно ограничить въезд россиян, у которых есть действующие шенгенские визы.

Во вторник Европейская комиссия обнародовала пакет проектов решений об изменении визовых правил для граждан РФ. О том, что есть и чего не хватает в планах Евросоюза, читайте в нашей статье.