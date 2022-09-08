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В Мелитополе прогремели взрывы у 3 коллаборантов – мэр

Ирина БалачукЧетверг, 8 сентября 2022, 14:08
Иван Федоров. Скриншот с видео УП

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что 8 сентября в городе прогремели три взрыва – силы сопротивления атаковали местных коллаборантов, а городской совет забрал мандаты у 7 депутатов-предателей и просит арестовать их имущество.

Источник: Федоров в эфире национального марафона новостей

Прямая речь мэра Мелитополя: "Сегодня (8 сентября – ред.) взрывы прогремели по 3 адресам, где проживают предатели. Один – это фейковый директор водоканала Юрий Онищук. Он почти лишился своего дома. Но дом ему и не нужен, потому что ему в Мелитополе не рады. Вторая – это квартальная, которая изменила своим принципам и людям, избравшим ее, и была пособником по проведению фейкового референдума – ей также передали привет наши силы сопротивления, и она уже не хочет участвовать в этом. И третий человек, который также был среди организаторов, и, конечно же, это штаб, где проходила организация фейкового референдума".

Детали: Федоров добавил, что в результате этих взрывов коллаборанты, которые раньше хотели сотрудничать с врагом, уже сами выходят на связь с украинскими властями и силовыми структурами и "готовы рассказывать все, готовы работать на украинские власти снова, чтобы только их не трогали".

Мэр также сообщил, что Мелитопольский горсовет на внеочередном заседании 8 сентября лишил мандатов 7 депутатов-предателей, которые ныне служат врагу. Он обратил внимание, что из 42 депутатов только 7 оказались предателями.

Также горсовет дал поручение исполнительному комитету обратиться в центральные органы власти относительно блокирования и ареста всего имущества коллаборантов и предателей – квартир, дач, земельных участков, авто, чтобы они не смогли этим пользоваться, когда ВСУ деоккупируют Мелитополь.

По словам Федорова, против ряда предателей уже открыты уголовные производства и некоторым объявлены подозрения. Он добавил, что всего в силовые структуры написали более 200 заявлений относительно коллаборантов, и по ним уже ведется следствие.

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Темы: Мелитопольоккупациявзрывколлаборационизм
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