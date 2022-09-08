Харьковщина: ВСУ отодвинули противника на 50 км и вернули 20 населенных пунктов

Силы обороны Украины вернули под контроль правительства уже более 700 квадратных километров в Харьковском на Южнобужском направлениях.

Источник: заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге 8 сентября

Прямая речь: "В рамках проведения оборонной операции на Харьковском направлении с целью восстановления утраченных территорий с начала недели ВСУ во взаимодействии с подразделениями Нацгвардии и другими силовыми структурами ведут активные боевые действия по определенным направлениям…

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В целом наши подразделения по отдельным направлениям продвинулись вглубь обороны противника от 2 до нескольких десятков киометров. Освобожден ряд населенных пунктов.

Общая площадь территории, возвращенной под контроль Украины, на Харьковском на Южнобужском направлениях составляет более 700 квадратных километров".

Детали: По словам Громова, в настоящее время военные части вклинились в оборону противника на Харьковском направлении – на глубину до 50 киломеров. Продолжаются фильтрационные действия в ряде назревших пунктов.

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В ходе ведения активных действий на Харьковском направлении уволено более 20 населенных пунктов.

На Краматорском направлении подразделения ВСУ улучшили свое тактическое положение, продвинулись в глубину до 2 км.

В ходе ведения наступательных действий на Славянском направлении подразделения 103 отдельной бригады ТРО вместе с подразделениями 15 полка НГУ продвинулись в глубину на 3 километра и освободили населенный пункт Озерное.

Группировка сил обороны продолжает ведение активных действий и на Херсонском направлении. Происходят бои в целях улучшения положения по линии фронта. Противник частично деморализован, однако продолжает сопротивляться, отметил бригадный генерал.