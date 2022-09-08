Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Берлускони из Меркель хочет быть посредником между Украиной и РФ, у Зеленского – против

"Европейская правда"Четверг, 8 сентября 2022, 15:46

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что хотел бы выступить посредником в переговорах между Украиной и Россией вместе с Ангелой Меркель.

Об этом пишет Corriere Della Sera, сообщает "Европейская правда".

"С Меркель я хотел бы попытаться убедить и быть посредником, чтобы положить конец конфликту между Украиной и Россией", - сказал Берлускони.

"На данный момент я не вижу никаких экономических потерь для Путина. Мне кажется, он вполне способен противостоять санкциям и потолку цены на газ", – добавил он.

На слова Берлускони уже отреагировали в Офисе президента Украины, заявив, что бывшие лидеры Италии и Германии имеют авторитет для таких переговоров.

"Странные предложения определенных деятелей стать посредниками между Украиной и Россией следует рассматривать как попытку использовать тему Украины для реанимации имени в своих странах. Любой посредник должен иметь доверие, авторитет, актуальность. Ни у Берлускони, ни у Меркель этого точно нет", - написал в Twitter советник главы ОП Михаил Подоляк.

Как известно, Берлускони будет баллотироваться в Сенат Италии на парламентских выборах в сентябре. Он возглавляет правоцентристскую партию Forza Italia.

ВИДЕО ДНЯ

Партия Берлускони идет на выборы в коалиции с двумя правыми партиями — "Братьями Италии" лидирующей в опросах Джорджии Мелони и "Лигой" Маттео Сальвини. Согласно последним прогнозам, эти партии могут получить большинство в обеих палатах парламента.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: МеркельБерлусконимеждународные отношенияОфис президента
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Кислица: Россия имеет единственный правильный путь – "сдаться и отойти"

Зеленский подтвердил освобождение Балаклеи

ВВП Украины сократился на 37,2% во втором квартале года

Умерла королева Елизавета II

фото, видеоУкраинские военные публикуют фото и видео из Балаклеи, которая была в оккупации 6 месяцев

Сейм Латвии одобрил отделение Латвийской православной церкви от Московского патриархата

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

Меркель
Шольц встал на защиту Меркель перед критикой ее попыток примириться с Россией
Меркель о "Северном потоке-2": в определенном смысле газ не был оружием России
Меркель предположила, что ее отставка могла повлиять на решение Путина начать войну
Последние новости
05:05
ОК "Юг": выявили лиц, которые передавали россиянам данные о ВСУ и стратегических объектах
04:03
Северная Корея приняла закон о ядерном оружии, чтобы "противостоять США"
03:24
США и союзники обсудили дальнейшую поддержку Украины
02:34
ВСУ нанесли более 270 точных поражений с неба и земли по позициям врага – ОК "Юг"
01:50
Кислица: Россия имеет единственный правильный путь – "сдаться и отойти"
01:04
Захватчики обстреляли общины Сумской области, почти 100 прилетов за сутки
00:40
фотоРоссия позвала на Совбез ООН сербку, которая ездила в "ДНР" и восхищалась нацистом Мильчаковым
23:45
дополненоРоссияне обстреляли Харьков, в области погибла женщина – ОВА
23:38
США поднимут вопросы реформы Совбеза ООН из-за агрессии России
23:34
Кибератака, через которую в сеть попали секретные документы НАТО, была осуществлена на Португалию – СМИ
Все новости...