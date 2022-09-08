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Берлускони из Меркель хочет быть посредником между Украиной и РФ, у Зеленского – против

"Европейская правда"Четверг, 8 сентября 2022, 15:46

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что хотел бы выступить посредником в переговорах между Украиной и Россией вместе с Ангелой Меркель.

Об этом пишет Corriere Della Sera, сообщает "Европейская правда".

"С Меркель я хотел бы попытаться убедить и быть посредником, чтобы положить конец конфликту между Украиной и Россией", - сказал Берлускони.

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"На данный момент я не вижу никаких экономических потерь для Путина. Мне кажется, он вполне способен противостоять санкциям и потолку цены на газ", – добавил он.

На слова Берлускони уже отреагировали в Офисе президента Украины, заявив, что бывшие лидеры Италии и Германии имеют авторитет для таких переговоров.

"Странные предложения определенных деятелей стать посредниками между Украиной и Россией следует рассматривать как попытку использовать тему Украины для реанимации имени в своих странах. Любой посредник должен иметь доверие, авторитет, актуальность. Ни у Берлускони, ни у Меркель этого точно нет", - написал в Twitter советник главы ОП Михаил Подоляк.

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Как известно, Берлускони будет баллотироваться в Сенат Италии на парламентских выборах в сентябре. Он возглавляет правоцентристскую партию Forza Italia.

Партия Берлускони идет на выборы в коалиции с двумя правыми партиями — "Братьями Италии" лидирующей в опросах Джорджии Мелони и "Лигой" Маттео Сальвини. Согласно последним прогнозам, эти партии могут получить большинство в обеих палатах парламента.

Темы: МеркельБерлусконимеждународные отношенияОфис президента
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