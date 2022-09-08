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США объявили новый пакет военной помощи Украине

"Европейская правда"Четверг, 8 сентября 2022, 16:32

Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи Украине для противодействия российскому вторжению.

Об этом говорится в заявлении госсекретаря США по итогам встречи Энтони Блинкена с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет "Европейская правда".

"Я проинформировал президента Зеленского, что в соответствии с полномочиями, предоставленными президентом, я санкционировал наш двадцатый с сентября 2021 года пакет оружия и оборудования США для Украины. Этот пакет в $675 миллионов включает дополнительное оружие, боеприпасы и оборудование из запасов Министерства обороны США", - говорится в заявлении.

Кроме того, Госдеп сообщил Конгрессу о нашем намерении выделить еще $2,2 миллиарда на долгосрочные инвестиции в рамках внешнего военного финансирования для укрепления безопасности Украины и 18 ее соседей, включая членов НАТО и региональных партнеров в сфере безопасности, которые "потенциально находятся под наибольшим риском грядущей российской агрессии".

После сегодняшнего объявления общая военная помощь США Украине составляет около 15,2 миллиарда долларов с начала работы администрации Байдена.

Как известно, 8 сентября Блинкен прибыл в Киев с необъявленным визитом.

Напомним, по данным СМИ, Пентагон готовит детальный анализ и разрабатывает план поддержки украинской армии в среднесрочной и долгосрочной перспективе, в том числе после окончания войны с Россией.

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Оценка США и первоначальные планы могут быть обсуждены в ходе встречи с коллегами из стран-союзников в Германии в четверг.

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Темы: СШАармия
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