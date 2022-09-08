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В Генштабе ВСУ объяснили, почему в разы увеличились ежедневные потери РФ на фронте

Валентина РоманенкоЧетверг, 8 сентября 2022, 16:39
фото Армія Inform

Вооруженные силы Украины получают данные о дислокации российских войск благодаря украинским патриотам на временно оккупированных территориях, что позволяет эффективно уничтожать врага.

Источник: заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге в Military Media Center 8 сентября, отвечая на вопросы журналистов

Детали: У Громова поинтересовались, почему в последнее время украинцы наблюдают тенденцию увеличения потерь врага в ежедневных сводках Генштаба: ранее фигурировала цифра 150-200 уничтоженных российских солдат, а сейчас 500-600.

"С чем это связано? Улучшилась система учета или какие-то другие причины?", - поинтересовалась журналистка.

"Это какие-то другие причины", – ответил бригадный генерал, чем вызвал улыбку других участников брифинга.

В ответе на другой вопрос представитель Генштаба также добавил, что "улучшать статистику" ВСУ помогают данные о дислокации российских войск, которые они получают от украинских патриотов, оказавшихся на временно оккупированных территориях.

Прямая речь: "Сознательные украинцы, независимо от того, где они находятся, в оккупированном Крыму или на территории оккупированной Херсонщины, Запорожской области, Донецкой, Луганской и других областей, оказывают действенную помощь нашим вооруженным силам. Это не будет секретом, если я скажу, что благодаря им мы имеем определенные данные по размещению российских оккупационных войск.

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Благодаря им мы можем корректировать в сторону увеличения те цифры (потери врага –ред.), о которых мы только что говорили...

Мы стараемся и будем пытаться эту цифру увеличивать. Вооруженные силы делают все возможное и невозможное. Верьте нам".

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Темы: войнаГенштаб
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