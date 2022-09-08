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Сейм Латвии одобрил отделение Латвийской православной церкви от Московского патриархата

"Европейская правда"Четверг, 8 сентября 2022, 19:08
Российский патриарх Кирилл, фото AFP via Getty Images

Сейм Латвии одобрил поправки к закону о Латвийской Православной церкви, предусматривающие ее самостоятельный и независимый (автокефальный) статус.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

Эту инициативу 5 сентября в парламент подал президент Латвии Эгилс Левитс. Сейм принял документ по срочной процедуре.

Закон устанавливает порядок утверждения и устранения митрополита, архиепископов и епископов. Юридические изменения не касаются канонических вопросов, отмечается в инструкции к законопроекту. Церковь до 31 октября должна привести устав в соответствие с новыми требованиями закона.

В аннотации к законопроекту Левитс отметил, что новый порядок восстановит исторический статус ЛПЦ и исключит любую власть патриарха Московского над церковью в Латвии.

Инициатива связана с тем, что Московский Патриархат поддерживает правящий в России режим и войну, которую Россия ведет против Украины.

"Отказ от какой-либо связи с Патриархом Московским является важным вопросом для наших православных, всего латвийского общества и национальной безопасности", - подчеркнул в аннотации к законопроекту президент.

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"Латвийская православная церковь также была проинформирована о подготовленном законопроекте. Могу заверить, что Латвийская Православная Церковь и митрополит Александр могут рассчитывать на полную поддержку Латвийского государства, юридически признающего автокефальный статус церкви", - говорится в заявлении президента.

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Темы: ЛатвияцерковьРосcия
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