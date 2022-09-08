Сейм Латвии одобрил отделение Латвийской православной церкви от Московского патриархата
Сейм Латвии одобрил поправки к закону о Латвийской Православной церкви, предусматривающие ее самостоятельный и независимый (автокефальный) статус.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.
Эту инициативу 5 сентября в парламент подал президент Латвии Эгилс Левитс. Сейм принял документ по срочной процедуре.
Закон устанавливает порядок утверждения и устранения митрополита, архиепископов и епископов. Юридические изменения не касаются канонических вопросов, отмечается в инструкции к законопроекту. Церковь до 31 октября должна привести устав в соответствие с новыми требованиями закона.
В аннотации к законопроекту Левитс отметил, что новый порядок восстановит исторический статус ЛПЦ и исключит любую власть патриарха Московского над церковью в Латвии.
Инициатива связана с тем, что Московский Патриархат поддерживает правящий в России режим и войну, которую Россия ведет против Украины.
"Отказ от какой-либо связи с Патриархом Московским является важным вопросом для наших православных, всего латвийского общества и национальной безопасности", - подчеркнул в аннотации к законопроекту президент.
"Латвийская православная церковь также была проинформирована о подготовленном законопроекте. Могу заверить, что Латвийская Православная Церковь и митрополит Александр могут рассчитывать на полную поддержку Латвийского государства, юридически признающего автокефальный статус церкви", - говорится в заявлении президента.